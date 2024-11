Tadeo Regner Cunha: "Competir en Japón fue una locura"

Colón no pudo con All Boys y jugará un año más en la Primera Nacional

El karateca concordiense Tadeo Regner Cunha alcanzó las semifinales del torneo

Fue un largo camino

Por otra parte, participar en el campeonato no fue nada fácil. Por eso, a mediados de año, no dudó en filmarse y publicar dicha grabación, en la que se presentó y contó que necesitaba un patrocinador que le diera un empujón. El mensaje no tardó en difundirse rápidamente y para la alegría de todos, el oriundo de Concordia, pudo cumplir su sueño, obteniendo más experiencia y excelentes resultados, como ya lo hizo en el Campeonato Panamericano de Chile en 2022, donde logró una Medalla de Plata. Luego, en el de 2023, se consagró campeón en Kata y Kumite en Colombia.

Sus declaraciones tras su participación

Luego de su participación, el atleta dialogó con UNO y se refirió a esta nueva y enriquecedora experiencia en su carrera. Seguidamente, contó detalles sobre lo que fue la competencia. Por último, remarcó que llegó el momento de descansar, aunque seguirá con la puesta a punto, ya que se asoman otros torneos importantes en el horizonte.

—¿Cómo viviste la experiencia de competir en Japón?

—La experiencia de competir en Japón fue una locura para todos nosotros. Es un sueño hecho realidad el poder haber ido a un Mundial. No solamente por la competencia, sino, de poder ver la cultura de ellos y como todo se relaciona con lo que hacemos. Fue algo muy loco y un sueño cumplido.

—¿Con qué nivel de competitivo te encontraste?

—El nivel era muy alto y eran muy pocos los que estaban por debajo de lo esperado. Cada combate era una eliminatoria, entonces, cada pelea era una final. Pero fue una competencia muy linda y sana. Además, lo que representa participar de un Mundial y la ansiedad que te genera. Todo se potencia y hace que todos estén en un nivel mucho más alto para poder destacarse.

—Finalizaste entre los 16 mejores, ¿qué sensaciones te generó ese logro?

—Ese logro fue en Kata, que es la coreografía en donde prevalece la técnica. Por dos centésimas, no clasifiqué a las finales, lo que hubiera significado quedar entre los ocho mejores. Pero fue una sensación muy linda, más allá de que uno siempre quiere llegar a las instancias finales, aunque es algo muy difícil. Estoy muy contento de haber llegado hasta ahí, considerando que no es mi especialidad. Me gusta más lo que es la parte de la pelea, el Kumite, donde logré llegar hasta los cuartos de final. Pero no pude seguir peleando por un golpe que recibí. A su vez, fue mi segundo Mundial y estar en un nivel mucho más alto y exigente que la primera vez, fue algo muy bueno. También, creo que todos los juveniles de Argentina pudimos medir el nivel en el que estamos, porque nos fue muy bien a todos. Dentro de unos años, puliendo ciertas cosas, podemos llegar a estar mucho más arriba.

—¿Qué aspectos debiste tener en cuenta a la hora de combatir?

—Entran en juego muchos aspectos, como lo son, la altura y el peso. Nosotros no tenemos una categoría definida en eso, pues, es solamente por edad. Pero es algo a lo ya estoy acostumbrado. Por ejemplo, en la primera pelea, me tocó contra un alemán muy fuerte y uno se mentaliza de cierta forma cuando combate con alguien de una estatura más parecida. Cada encuentro tiene sus condiciones a tener en cuenta, que por ahí, no se las puede estar pensando tanto desde antes.

—Ya de regreso en casa, ¿vas a seguir compitiendo en lo que resta del año o toca descansar?

—Ya no tengo ninguna competencia. Estoy empezando a diagramar el próximo año. No le llamaría descansar, sino, una puesta a punto para lo que se viene. Comenzando con una muy buena pretemporada y viendo cosas a mejorar. Pero aprovechando lo que me queda del año para seguir entrenando y llegar de la mejor forma posible al próximo, ya que tengo varias competencias por delante. En primera instancia, tengo el selectivo para el Campeonato Panamericano y después, otras competencias como el Torneo Nacional y la Copa Itaya.