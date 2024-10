Sergio Moreira: "Es un arte marcial que forma buenos hábitos"

La escuela de Taekwon-Do Passeu Do Kwan está a cargo del segundo Dan, Sergio Moreira. “Formamos a los más chicos con el arte marcial”, dijo el profesor.

En el Dojo Pantera (Antártida Argentina 242) del profesor Andrés Gómez funciona la escuela de Taekwon-Do Passeu Do Kwan que está a cargo de Sergio Moreira, Segundo Dan de la Federación Internacional de Taekwon-Do y perteneciente a la Academia Paranaense.

Allí, el profesor Moreira recluta chicos de entre 6 y 16 años para formarlos e inculcarles valores del arte marcial que técnicamente dio sus primeros pasos en 1955 en Corea. “Comencé con la parte de enseñanza porque no soy muy competitivo. Veo la parte de la competición en un segundo o tercer renglón. Entonces, mi intención es enseñar e inculcar valores del arte marcial” , dijo. “Acá tengo alumnos de 6 años en adelante y supe tener personas de 60 años practicando el arte marcial, pero el grueso de edad ronda entre los 10 y 15 años”, agregó en sus primeras palabras a UNO .

Taekwondo 1.jpg Sergio Moreira junto a sus alumnos. UNOER/ Alan Barbosa

“Cuento con un promedio de 20 chicos en la clase. La verdad es que estoy muy orgulloso de ser el profesor de ellos. Me gusta mucho la interacción que tenemos y la responsabilidad que le ponen al arte marcial cada vez que se acercan a practicar. Hay respeto entre ellos y eso es lo que se pregona en la escuela. Ser solidarios con nuestros compañeros es muy fundamental”, contó sobre sus clases en el Dojo Pantera del profesor Andrés Gómez.

“Puede venir a entrenar cualquiera. Chicos y chicas. Siempre y cuando tengan ganas de aprender sobre este arte marcial acá serán bienvenidos”, expresó el profesor que lleva más de 35 años ligado al taekwon-do.

Al finalizar cada clase semanal, los alumnos realizan el juramento del taekwon-do frente a Sergio que muy amablemente explicó de que se trata: “El primer punto dice que debemos respetar los principios del taekwon-do. Y esos cinco principios nuestros son la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable. De chicos ya intento inculcar estas cuestiones para que ellos sean respetuosos, confiables y amables, no solamente en la parte institucional del taekwon-do, sino que también le sirva al salir de la clase, en su día a día, en la escuela o en sus casas. Al juramento lo solemos hacer al finalizar la clase para que se vayan a sus casas con esa idea”.

Taekwondo 2.jpg Los gurises se concentran previo a cada actividad. UNOER/ Alan Barbosa

Por otra parte, el profesor hizo hincapié en las proyecciones del arte marcial que se practica en Antártida Argentina al 242. “El objetivo del taekwon-do es mejorar a la persona más allá del arte marcial. Se busca que el ser humano forme hábitos. Por ejemplo, de mantenerse en buen estado físico o de tener una buena alimentación”, expresó.

“En esta arte marcial todos practican por igual. Por más que no vayas a competir, todos entrenan de la misma manera. Eso genera hábitos de camaradería, de solidaridad, de compañerismo. Todos los hábitos buenos se convierten en virtudes”, sentenció el segundo Dan de la Federación Internacional de taekwon-do.

Taekwondo 4.jpg La escuela de Taekwon-Do Passeu Do Kwan. UNOER/ Alan Barbosa

Sergio Moreira recordó sus inicios en el arte marcial y como ha evolucionado en el paso del tiempo. “Comencé en 1989, con altibajos en el inicio por cuestiones laborales. El arte marcial me llamó la atención por la actitud que le puso un instructor para enseñarme sobre el taekwon-do. De ahí en adelante me dediqué a esto”, sentenció, haciendo referencias de su vínculo con el deporte que lleva más de 35 años. A su vez, recordó y analizó: “Siempre le digo a mis practicantes que en el 89 no había pisos de gomas, encastrables y demás. Nosotros practicábamos en piso de cemento. Lo más lindo podría haber sido piso de baldosas pero igual terminábamos con las plantas de los pies lastimadas. Hoy ellos son unos afortunados”.

El taekwon-do se considera un método que busca acondicionar el cuerpo y potenciarlo físicamente, además del desarrollo de la voluntad y la sabiduría por medio de la experiencia. “No lo considero un deporte sino un arte marcial que forma. El taekwon-do te dice que el camino no es vencer al otro. Es una competencia con uno mismo, vencerme hoy y mañana doblegar el trabajo para vencer nuevamente. Es un camino que te ofrece confianza y seguridad”, cerró el profesor dejando en claro las enseñanzas que deja en sus practicantes.

