Sóftbol: todo listo para una nueva edición del Hagamos Historia

El certamen de sóftbol de Primera en Femenino comenzará este viernes y se extenderá hasta el lunes. Detalles de los partidos en Paraná.

El Estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol será testigo del certamen en Paraná.

El sóftbol femenino volverá a tener a Paraná como uno de sus grandes puntos de encuentro. Desde este viernes y hasta el lunes 12 de octubre se desarrollará en la capital entrerriana el 20º Campeonato Nacional de Lanzamiento Rápido Femenino Hagamos Historia 2026, una competencia que reunirá a equipos de distintos puntos del país y que tendrá como escenario principal al Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel.

El certamen, organizado por la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS) , forma parte de la intensa agenda que mantiene a Paraná como una de las principales referencias del sóftbol argentino. Durante cuatro jornadas, los diamantes de la ciudad recibirán una importante cantidad de partidos, con equipos que buscarán quedarse con uno de los títulos más importantes del calendario nacional femenino.

La competencia comenzará el viernes y se extenderá durante todo el fin de semana largo, con actividad desde las primeras horas de cada jornada y una programación que tendrá encuentros clasificatorios, cruces de playoffs y la definición del campeonato.

El fixture oficial establece que el viernes 9 se pondrá en marcha la acción con los primeros partidos de la fase clasificatoria. Entre los encuentros programados aparecen CEF Tucumán-Don Bosco, CAE-Berazategui, Don Bosco-CEF Paraná y otros compromisos que marcarán el inicio de una extensa agenda deportiva.

La jornada inaugural también tendrá partidos correspondientes a las distintas zonas, con encuentros que se extenderán hasta la noche. De esta manera, el torneo comenzará a tomar forma desde el primer día y cada presentación será importante pensando en la clasificación a las instancias decisivas.

Un fin de semana a puro sóftbol

El sábado continuará la competencia con una intensa programación. Desde las 9 se pondrá en marcha una nueva tanda de partidos, entre ellos CEF Paraná-CAP, CEF Tucumán-Berazategui, Woman Power-Morón y Don Bosco-CAE.

La actividad se desarrollará durante toda la jornada y tendrá nuevamente presencia de equipos que buscarán sumar triunfos para avanzar hacia los playoffs.

Entre los partidos previstos también aparecen Berazategui-Fábrica, Oro Verde-Woman Power, CAP-CEF Tucumán, Morón-Don Bosco, Fábrica-CAE y CEF Paraná-Oro Verde.

El domingo será otra jornada clave. La programación contempla encuentros desde las 9 y continuará hasta la noche, con cruces como Fábrica-CAP, Don Bosco-Woman Power, CEF Tucumán-Morón, CAE-Oro Verde, CAP-Woman Power y CEF Paraná-Fábrica.

También jugarán Oro Verde-Don Bosco, Morón-CAE, Woman Power-Berazategui, Fábrica-CEF Tucumán y Berazategui-CEF Paraná.

Todo comenzará a definir el panorama de los equipos que llegarán con posibilidades de luchar por el campeonato.

La definición comenzará el lunes

El lunes llegará el momento de conocer a los protagonistas de la definición. La fase clasificatoria tendrá sus últimos partidos durante la mañana, con encuentros como Woman Power-CAE, Fábrica-Oro Verde, Morón-CAP y CEF Paraná-CEF Tucumán.

A partir de allí comenzarán los playoffs.

El fixture establece para las 14 el primer cruce, identificado como PO1, entre el primero de una de las posiciones clasificatorias y el segundo de la otra. A las 17.30 se disputará el PO2, mientras que desde las 19 llegará el PO3, correspondiente al enfrentamiento entre los ganadores de los grupos.

De esta manera, el torneo ingresará en su etapa decisiva con los equipos que hayan logrado superar la fase inicial en busca del título nacional.