Atlético Neuquén y Atlético VF animarán este domingo la definición de la Súpercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) . Desde las 17 se enfrentarán en el estadio Presbítero Bartolomé Grella bajo el arbitraje de Santiago Mainero.

El Pingüino es uno de los grandes protagonistas de los últimos años en el ámbito liguista, que buscará ratificar su condición de potencia y sumar una nueva estrella a su historial. Del otro aparecerá Atlético VF, que en su primera temporada en la máxima categoría consiguió meterse en una definición y ahora intentará coronar un estreno inolvidable.

Atlético Neuquén llega a esta instancia respaldado por una campaña que lo tuvo nuevamente como protagonista. El elenco del sur de la ciudad consagró campeón del Torneo Oficial 2026, alcanzó su sexta estrella en la LPF y ratificó su protagonismo con una nueva clasificación a una final. Además, disputará su cuarta definición consecutiva en la máxima categoría.

En su camino hacia la Supercopa dejó en el camino a Sportivo Urquiza. Se impuso 1 a 0 en el encuentro de vuelta, con gol de Federico Sangoy, y cerró la serie con un global de 2 a 0. Ahora tendrá la posibilidad de alcanzar su séptima consagración liguista y completar otra temporada de éxitos.

Atlético VF, revelación de la temporada

Atlético VF, por su parte, representa una de las grandes sorpresas del año. En su primera participación en los torneos de Primera División de la Liga Paranaense consiguió ganarse un lugar entre los protagonistas y demostrar que está en condiciones de competir con los equipos de mayor trayectoria.

Su recorrido hacia la final tuvo un capítulo destacado en semifinales, cuando eliminó a Patronato. Después de caer 1 a 0 en el partido de ida, logró revertir la historia en la revancha, se impuso 3 a 2 y selló la clasificación con un global de 4 a 3. Octavio Retamoso, en dos oportunidades, y Kevin González marcaron los goles que le permitieron alcanzar una instancia histórica.

Previamente, desde las 13.30, Patronato y Don Bosco animarán la definición de la Supercopa de la LPF de la divisional Sub 20. El Rojinegro consiguió su clasificación luego de superar a Sportivo Urquiza en la definición por penales, mientras que el Salesiano obtuvo su boleto al vencer a Atlético Neuquén.