Sóftbol Nacional: los primeros juegos con viento y fresco

Este viernes fueron los primeros partidos en los diamantes del Estadio Nafaldo Cargnel, El Plumazo, Don Bosco, Talleres, Oro Verde, Patronato y CEF N° 5 del barrio Mercantil de la capital entrerriana.

La cercanía de algunos diamantes hace que se facilite que se jueguen varios partidos a la vez y el traslado de los equipos. Cabe destacar que las canchas del Estadio Nafaldo Cargnel de la Asociación Paranaense de Sóftbol, El Plumazo de Estudiantes y la nueva de Patronato están en un radio de 200 metros. Algo que favorece al armado de un certamen que cuenta con un calendario de cinco días a puro juego en todos los diamantes que hay en la zona.

El Campeonato Nacional de Clubes de Sóftbol es el torneo de la especialidad más importante en entidades en Argentina, y reúne a los mejores equipos del país. Todo es aprovechando el feriado nacional por el Carnaval.

Los principales equipos son en su gran mayoría de la ciudades de Paraná y Bahía Blanca, pero también participan equipos de Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y demás provincias de la Argentina que tengan el deporte.

Los equipos tendrán como todos los años las cuatro zonas, que son Zona Campeonato Zona Ascenso, Zona Promoción y Zona Estímulo. En la ronda Campeonato estarán presentes los mejores equipos del país. Entre los que resaltan Talleres, Don Bosco, Estudiantes, Patronato y CEF N° 5 de Paraná y que son claros candidatos a quedarse con la edición 24ª del torneo principal a nivel país.

Los equipos participantes son los que se detallan a continuación: Zona Campeonato: CEF N° 5, Patronato, Talleres, Estudiantes de Paraná, Mayú de La Pampa, Catsa, Don Bosco y Liniers de Bahía Blanca.

Zona Ascenso: Tigre, San Juan, Águilas de Santiago del Estero, Las Heras, Universidad Nacional de La Matanza, Black Dogs y Sóftbol Play A.

Zona Promoción: Kamikazez, Indios, Ollas de Bahía Blanca, Gremios, Quilmes, Metros y Fabrica de Armas.

Zona Estímulo: A: Berazategui, ECByC, Universidad Nacional de Cuyo, Sóftbol Play B, Sóftbol Junín y Japoneses.

Zona Estímulo B: Talleres B, Scorpions Banco Mendoza, Piratas y Indios de Tucumán y Estudiantes de Paraná B. Zona

Estímulo C: Colonia Avellaneda, City Bell, Maipú de Mendoza, Morón de Buenos Aires, La Rufinita y Águilas de Corrientes.

Los partidos de la jornada de hoy comenzarán a las 9 en las diferentes canchas que forman parte de la presente edición del certamen.

El torneo será hasta el martes, cuando se jueguen las finales. El programa para esa última jornada es el siguiente: final de ascenso en el diamante de El Plumazo desde las 14. En tanto la final de la Zona Campeonato se pautó desde las 19 en el diamante del Estadio Nafaldo Cargnel de la Asociación Paranaense de Sóftbol.

De esta manera se viene desarrollando la competencia para los equipos de Primera División Lanzamiento Rápido.

Los mejores

Los campeones son los que se detallan a continuación: 2000: suspendido por condiciones climáticas (Banco La Pampa-Estudiantes de Paraná); 2001: Patronato (Paraná); 2002: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2003: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2004: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2005: Patronato (Paraná); 2006: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2007: Patronato; 2008: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2009: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2010: Patronato; 2011: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2012: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2013: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2014: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2015: Patronato (Paraná); 2016: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2017: Patronato (Paraná); 2018: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2019: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2020: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2021 CEF Nº 5 y 2022 CEF Nº 5.

Este año los equipos de la Zona Campeonato irán por el cetro principal y la final será el martes por la noche. Los organizadores esperan que el tiempo acompañe durante todo el desarrollo del certamen, que ayer tuvo sus primeros partidos en todos los diamantes habilitados. Es una gran previa de lo que será un mundial de sóftbol nuevamente en Paraná, en abril y para la categoría Sub 23 en la rama Masculina.

En Paraná.

El presidente de la Confederación Argentina de Sóftbol, Jacinto Cipriota, se encuentra en la capital entrerriana por el torneo y también para cerrar detalles organizativos del Campeonato Mundial de abril en la ciudad.