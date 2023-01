Sóftbol: Julio Gamarci y un trabajo consolidado

Es que el equipo nacional perdió con Estados Unidos por 2 corridas a 0 y de esta manera cerraron su participación en el certamen internacional de buena manera más allá del cierre fuera del podio. El certamen fue ganado por Australia tras vencer en la final a Canadá. Los chicos había finalizado con el mismo puntaje que su rivales para meterse en la final, pero un nuevo sistema desarrollado por la organización lo dejó tercero. Un triple empate que esta ocasión no jugó para Argentina. Fue un gran torneo y un claro ejemplo de continuidad y el plantel nacional estuvo a la altura de la competencia siempre y pudo haber jugado la final por tan solo un par de carreras en contras.

Tras unos días de descanso y de balance, Julio Gamarci, habló con Ovación y dejar en claro el trabajo que se hizo y se apunta ahora en más.

“El balance es muy bueno del sóftbol en general. El equipo Femenino ganó el Sudamericano de Mayores en Buenos Aires. El elenco U23 de varones se quedó con el Campeonato Panamericano en Venezuela y el equipo Mayor Masculino fue cuarto en el Mundial de Nueva Zelanda. Esto deja en claro que estamos en la elite del sóftbol mundial y corrobora que el programa que se inició hace 12 años en Argentina dio sus frutos”, aseveró.

En cuanto a la definición del torneo de Varones Mayores en Nueva Zelanda, Julio Gamarci dijo: “La forma de jugar los torneos me puede gustar o no pero todos los equipos entramos con los mismos reglamentos. No hubo una diferencia y mucho menos conspiración para que nosotros quedemos atrás para que los otros dos equipos (Australia y Canadá) queden en la final. Es como pasa en un torneo de fútbol que se tienen las diferencias de goles ante un empate. Esto pasó en Nueva Zelanda se tuvo en cuenta las carreras totales. Si es cierto que no es fácil entender para las personas que no son del deporte. Se necesitan sistemas de juegos simples para que gente que no es del sóftbol se una”.

“El equipo en sí dejo en claro que es un plantel consolidado que tan solo un par de jugadores van a retirarse y que muchos van a seguir trabajando juntos para lo que viene. Hay para este año una reorganización de los cuerpos técnicos de los equipos nacionales. Estamos trabajando duro con eso para este año. La idea clara es reconstruir los equipos para seguir estando en la elite mundial. El objetivo principal de la Confederación Argentina de Sóftbol es consolidar el programa y que a pesar que haya cambios de personas el programa siga siendo el mismo para todos. Buscamos que con el trabajo duro se den los resultados; tratamos siempre que el programa siga”.

El plantel de Argentina en el Mundial de Mayores fue : Santiago Carril (Paraná); Federico Eder (Paraná); Manuel Godoy (Paraná); Román Godoy (Paraná); Martín González (Paraná); Francisco Lombardo (Paraná); Ladislao Malarckzuc (Paraná); Huemul Mata (Santa Rosa, La Pampa); Teo Migliavacca (Paraná); Mariano Montero (Paraná); Bruno Motroni (Paraná); Gonzalo Ojeda (Paraná); Alan Peker (Villa Clara); Lucio Retamar (Paraná); Gian Scialacomo (Paraná) y Juan Zara (Bahía Blanca).

El softbol Argentino se consolida en el primer lugar del ranking mundial, luego del destacado cuarto puesto en la Copa Mundial Masculina más reñida de los últimos tiempos

Argentina se afirma en la cima del ranking mundial de softbol masculino luego del cuarto puesto obtenido en la Copa Mundial de la categoría, recientemente disputada en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. Esto marca la consistencia del programa de selecciones masculinas, que desde 2015 hasta hoy ha finalizado en las principales posiciones en todas las competencias internacionales oficiales disputadas, en todas las categorías, incluyendo Campeonatos Panamericanos Sub 18, Sub 23 y Mayores; Copas Mundiales Sub 18 y Mayores; y Juegos Panamericanos, como el de Lima.