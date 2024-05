Sóftbol femenino: puesta a punto para el Sudamericano

La capitana del equipo, Candela Figueroa, habló de la preparación que llevan adelante y de la defensa del cetro Sudamericano. “La verdad que estamos entrenando con todo, muy contentas y muy ansiosas y felices de no solo participar del torneo. La idea es ir a buscar el título de nuevo”, dijo.

Luego sobre las rivales comentó: “La realidad es que no hemos tenido competencia el año pasado, por ende el último roce que tuvimos fue en Guatemala, pero sí, sabemos que Perú, tanto como Brasil también tienen la posibilidad de enviar jugadoras a Estados Unidos, como también Argentina el año pasado mandó a dos chicas a jugar a la Liga de Estados Unidos. Por tal motivo los equipos se refuerzan y se preparan de la misma manera. Todos con el mismo objetivo, que es campeonar el último día.

“El torneo es del 26 de junio hasta la primera semana de julio en Lima, Perú y buscaremos el campeonato que logramos en 2022 en Buenos Aires”.

Candela Figueroa estuvo jugando varios años en Estados Unidos y también estudiando. Sobre su actualidad la nacida en Villa Clara dijo: “Ahora yo estoy en Santa Fe viviendo con mi hermana Violeta que también juega en la Selección Argentina y venimos acá a practicar todos los días, nos cruzamos, así que vivimos en Paraná que en Santa Fe se podría decir.

“En Estados Unidos lo que yo jugué fue la temporada universitaria, que es la que juegan las mujeres, porque no es lo mismo que el sóftbol Masculino que solamente se juega en el verano, es como una liga nada más. En el femenino es algo más profesional por así decirlo y lo que hacen es jugar universitariamente, o sea que vos tenés por ley cuatro años que podés jugar, en mi caso jugué cinco por el tema del Covid y bueno cuando se me cumplieron esos años yo me quedé y después me di cuenta que como no podía seguir jugando tenía ganas de volverme a Argentina y estar con las chicas para seguir siendo parte del equipo nacional, por ende me volví a Argentina para seguir haciéndolo”, completó la jugadora que es referente para muchas en el sóftbol nacional.

softbol Femenino.jpg.jpeg El equipo nacional Femenino preparado para el certamen en Perú. CAS

El entrenador Gonzalo Zapata mencionó a UNO: “El equipo está muy bien, venimos trabajando fuerte, sobre todo este último mes que empezamos a acelerar. El equipo entrena de lunes a sábado, tiene uno o dos estímulos por día, ya sea físico, técnico, físico y técnico. Tuvimos una concentración el fin de semana pasado, cuando jugamos un torneo de juveniles masculinos que organiza Don Bosco, que lleva el nombre de Proyección. El mismo con resultados bastante positivos para el equipo. Ahora nuestra próxima convocatoria va a ser el fin de semana del 31 de mayo, 1° y 2 de junio, que volvemos a encontrarnos, todos juntos, acá en Paraná para sumar más competencia, y ahí el fin de semana va a salir la lista, así que la lista todavía no la tengo. Pero bueno, el equipo está con buen ánimo, se viene preparando bien y creemos que vamos a llegar de la mejor manera al torneo”.

El cuerpo técnico está compuesto por los siguiente nombres : Gonzalo Zapata (coach principal), Nicolás Bittor (coach), Fernando Petric (coach), Marcelo Cardozo (coach) y Duilio Scialacomo (jefe de equipo).

La lista definitiva estará a fin de mes por parte del entrenador principal. Algunas de las jugadoras que vienen siendo citadas son las siguientes: María Victoria Arricau, Ana Sofía Bollea, María Cielo Bonetti, Agustina Bonetti, Julieta Buiatti, Alba Camara Páez, Juliana Capdevilla, Maitena Di Santo, Magalí Doello, Dolores Fernández Melo, Candela Figueroa, Violeta Figueroa, Martina Godoy, Aldana Gómez y Daniela González Fanjul. La lista se cerrará luego de una concentración el último fin de semana de este mes. Ahí Gonzalo Zapata dará los nombres que viajarán para formar parte del certamen internacional el mes que viene en Lima, Perú.

“En este momento hay 21 jugadoras en camino y bueno, de esas 21 jugadoras tienen que quedar 16, que eso lo voy a determinar a decidir el fin de semana de la próxima concentración. Somos los campeones defensores, salimos campeón en 2022 en la ciudad de Buenos Aires y ahora vamos a defender el título a Lima, Perú”, dijo a Gonzalo Zapata sobre el equipo que estará representando al país luego de meses de entrenamientos en su gran mayoría en Paraná.

Torneo de sóftbol Infantil en Villa Clara

En la ciudad de Villa Clara se viene trabajando en el sóftbol formativo. Por tal motivo organizan un certamen en la categoría Infantil, que lleva el nombre de Juan Washington Figeroa (padre Candela y Violeta). La competencia será el 8 y 9 de junio en el diamante de Villa Clara y contará con la presencia de Mayú de La Pampa, Don Bosco, Estudiantes, CEF N°5 (todos de Paraná), Oro Verde, y Parque de Villaguay.