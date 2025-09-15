Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

Varios socios ingresaron al club de Santa Fe para pedirle explicaciones a la dirigencia de Colón por los malos resultados. Hubo tensión.

La crisis deportiva e institucional de Colón sigue generando reacciones en cadena. Mientras se producían incidentes con hinchas y policía en el predio 4 de Junio, un grupo de socios se acercó a la sede, con carnet en mano y cuota al día, para exigir respuestas directas a los dirigentes.

El escenario no tardó en volverse tenso. Si bien el reclamo fue en principio pacífico, la presencia de personal de seguridad intentó disuadir la concentración, lo que generó un primer cruce que fue resuelto a pedido de los propios dirigentes. Fue entonces cuando Pedro Passeggi, Germán Williner y José Pisarello decidieron salir a tomar contacto con los socios presentes.

Socios de Colón, cara a cara con dirigentes

El diálogo, sin embargo, fue acalorado. Las explicaciones no conformaron a los presentes, que elevaron el tono del reclamo. Las críticas apuntaron directamente al rumbo deportivo del equipo en la Primera Nacional y a la falta de respuestas concretas en medio de la crisis. El cántico "que se vayan todos" volvió a escucharse, dejando en claro que el malestar no se limita solo al plano futbolístico.

Lo ocurrido en la sede representa otro reflejo del momento que atraviesa el club. La desconexión entre la conducción actual y la masa societaria parece crecer con cada semana sin resultados, y el enojo se empieza a canalizar no solo en las canchas, sino también en los espacios formales del club.

Por ahora, no hubo comunicado oficial de la Comisión Directiva sobre el reclamo de los socios ni sobre los incidentes en el predio. Pero el mensaje parece cada vez más claro: los hinchas quieren ser escuchados y ya no se conforman con respuestas evasivas.