Tomás Chancalay tiene nuevo equipo en la MLS

El entrerriano Tomás Chancalay tiene nuevo equipo para continuar en el fútbol de los Estados Unidos. Luego de tres años jugando en el New England Revolution, el delantero oriundo de Viale se pondrá la camiseta del Minessota United FC en esta temporada 2026 de la MLS.

El acuerdo contempla que su anterior equipo reciba 100 mil dólares y conserve un porcentaje de una futura reventa si Chancalay es transferido fuera de la liga. El argentino firmó contrato hasta la temporada 2027-28, con opción para extenderlo hasta 2028-29.

La carrera de Tomás Chancalay

El entrerriano debutó en 2017 en Colón de Santa Fe, donde permaneció hasta 2020. En 2021 fue traspasado a Racing, club en el que estuvo dos años. Luego tuvo su primera experiencia internacional, cuando fue adquirido por Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. A mediados de 2023 se mudó a los Estados Unidos, donde continúa desarrollando su carrera.

En 2019 Tomás Chancalay formó parte del plantel de la Selección Argentina Sub 19 que disputó el Mundial de la divisional en Polonia, llegando a los octavos de final.