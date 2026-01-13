Manchester City golpeó primero en la Copa de la Liga de Inglaterra

Manchester City le ganó 2 a 0 como visitante a Newcastle en la ida de la semifinal y sacó una ventaja clave de cara a la revancha.

Manchester City venció 2 a 0 a Newcastle como visitante en la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra y dio un paso firme rumbo a la final del certamen. El encuentro se definió en el complemento y dejó al conjunto dirigido por Pep Guardiola con una ventaja importante de cara a la revancha.

Los goles del equipo Ciudadano fueron convertidos por Antoine Semenyo, a los 53 minutos, y Rayan Cherki, quien sentenció el partido en el noveno minuto de adición, mientras que Newcastle no logró capitalizar sus ocasiones y se fue con las manos vacías en un cruce determinante.

La vuelta se disputará el próximo 4 de febrero, a las 17, en el Etihad Stadium, donde Manchester City intentará sellar la clasificación a la final ante su público, mientras que Newcastle estará obligado a una remontada compleja si quiere seguir con vida en la competencia.

El primer tiempo fue parejo y disputado, con ambos equipos priorizando el orden defensivo y la intensidad en la mitad de la cancha. Newcastle intentó hacerse fuerte en su estadio, presionando alto por momentos y buscando atacar con transiciones rápidas, mientras que Manchester City administró la posesión sin apresurarse, consciente de que se trataba de una serie de 180 minutos. Las situaciones claras escasearon y el empate sin goles al descanso reflejó con justicia el desarrollo inicial.

Manchester City lo ganó en el complemento

En el segundo tiempo, el City ajustó su funcionamiento y comenzó a inclinar el partido a su favor. A los 8 minutos del segundo tiempo, Antoine Semenyo rompió el cero tras una buena jugada colectiva, definiendo con precisión para el 1-0 que silenció al público local. El gol obligó a Newcastle a adelantar líneas y asumir riesgos, dejando espacios que el conjunto visitante supo administrar con inteligencia.

Con el correr de los minutos, el equipo de Guardiola controló el trámite y frustró los intentos del rival, que buscó el empate más con empuje que con claridad. Ya en tiempo de descuento y con Newcastle volcado en ataque, Rayan Cherki aprovechó un contraataque letal para marcar el 2-0 a los 90+9’, un gol que terminó de inclinar la balanza y dejó la serie muy favorable para los de Manchester.

Chelsea y Arsenal se enfrentan en la otra semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra

Chelsea recibirá este miércoles al Arsenal en la ida de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra. El encuentro será en Stamford Bridge, desde las 17. El árbitro será Simon Hooper y la televisión estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney +.

El partido de vuelta de esta semifinal se disputará el martes 3 de febrero a las 17, en el Emirates stadium.