Uno Entre Rios | Ovación | Manchester City

Manchester City golpeó primero en la Copa de la Liga de Inglaterra

Manchester City le ganó 2 a 0 como visitante a Newcastle en la ida de la semifinal y sacó una ventaja clave de cara a la revancha.

13 de enero 2026 · 20:29hs
Manchester City dio un paso importante rumbo a la final.

Manchester City dio un paso importante rumbo a la final.

Manchester City venció 2 a 0 a Newcastle como visitante en la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra y dio un paso firme rumbo a la final del certamen. El encuentro se definió en el complemento y dejó al conjunto dirigido por Pep Guardiola con una ventaja importante de cara a la revancha.

Los goles del equipo Ciudadano fueron convertidos por Antoine Semenyo, a los 53 minutos, y Rayan Cherki, quien sentenció el partido en el noveno minuto de adición, mientras que Newcastle no logró capitalizar sus ocasiones y se fue con las manos vacías en un cruce determinante.

Newcastle es el actual campeón e intentará repetir.

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

Enzo Fernández jugó un gran partido y marcó un gol sobre el final.

Enzo Fernández le dio el empate agónico al Chelsea ante el Manchester City

La vuelta se disputará el próximo 4 de febrero, a las 17, en el Etihad Stadium, donde Manchester City intentará sellar la clasificación a la final ante su público, mientras que Newcastle estará obligado a una remontada compleja si quiere seguir con vida en la competencia.

El primer tiempo fue parejo y disputado, con ambos equipos priorizando el orden defensivo y la intensidad en la mitad de la cancha. Newcastle intentó hacerse fuerte en su estadio, presionando alto por momentos y buscando atacar con transiciones rápidas, mientras que Manchester City administró la posesión sin apresurarse, consciente de que se trataba de una serie de 180 minutos. Las situaciones claras escasearon y el empate sin goles al descanso reflejó con justicia el desarrollo inicial.

Manchester City lo ganó en el complemento

En el segundo tiempo, el City ajustó su funcionamiento y comenzó a inclinar el partido a su favor. A los 8 minutos del segundo tiempo, Antoine Semenyo rompió el cero tras una buena jugada colectiva, definiendo con precisión para el 1-0 que silenció al público local. El gol obligó a Newcastle a adelantar líneas y asumir riesgos, dejando espacios que el conjunto visitante supo administrar con inteligencia.

Con el correr de los minutos, el equipo de Guardiola controló el trámite y frustró los intentos del rival, que buscó el empate más con empuje que con claridad. Ya en tiempo de descuento y con Newcastle volcado en ataque, Rayan Cherki aprovechó un contraataque letal para marcar el 2-0 a los 90+9’, un gol que terminó de inclinar la balanza y dejó la serie muy favorable para los de Manchester.

Chelsea y Arsenal se enfrentan en la otra semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra

Chelsea recibirá este miércoles al Arsenal en la ida de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra. El encuentro será en Stamford Bridge, desde las 17. El árbitro será Simon Hooper y la televisión estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney +.

El partido de vuelta de esta semifinal se disputará el martes 3 de febrero a las 17, en el Emirates stadium.

Manchester City Copa de la Liga Newcastle Inglaterra
Noticias relacionadas
Mauro Quiroga tras la presentación en su nuevo club.

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

Tomás Chancalay tiene un nuevo desafío para su carrera.

Tomás Chancalay tiene nuevo equipo en la MLS

Josh Cavallo también denunció burlas de parte de compañeros por ser homosexual. 

Un futbolista denunció que lo apartaron de su club por ser homosexual

La prueba está destinada solo para mujeres y en este 2026 va por la 16° edición.

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

Ver comentarios

Lo último

Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Ultimo Momento
Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Tomás Chancalay tiene nuevo equipo en la MLS

Tomás Chancalay tiene nuevo equipo en la MLS

Denuncias por desalojos de carpinchos en Nordelta

Denuncias por desalojos de carpinchos en Nordelta

Policiales
Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Ovación
El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

Manchester City golpeó primero en la Copa de la Liga de Inglaterra

Manchester City golpeó primero en la Copa de la Liga de Inglaterra

Tomás Chancalay tiene nuevo equipo en la MLS

Tomás Chancalay tiene nuevo equipo en la MLS

La provincia
Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

Paraná: quince autos fueron multados por dañar el espacio verde en la zona de Thompson

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

Rogelio Frigerio trazó lineamientos para 2026

Rogelio Frigerio trazó lineamientos para 2026

Dejanos tu comentario