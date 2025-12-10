Catalina Borrero Müller, nuevamente a la Selección Argentina U17

La paranaense Catalina Borrero Müller otra vez fue convocada para entrenar con Las Panteritas en el Cenard.

Otra grata noticia para el vóley paranaense. La jugadora del Paraná Rowing Club Catalina Borrero Müller fue nuevamente convocada por el cuerpo técnico que encabeza Luciano Verasio, para formar parte del plantel de la Selección Argentina U17 que se encuentra trabajando en Buenos Aires.

Desde el martes hasta el jueves 18, Las Panteritas están concentradas en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), donde trabajan puliendo detalles de cara a los compromisos que sostendrán la próxima temporada.

Vale destacar que Borrero Müller viene de jugar el Campeonato Sudamericano de la categoría, que se realizó en septiembre, en Perú, donde tuvo una destacada actuación siendo la segunda goleadora del equipo.

A fines de noviembre, Cata formó parte del plantel Remero que logró el tercer puesto en la Copa Argentina de Clubes que se desarrolló en Chapadmadal.