Uno Entre Rios | Ovación | Catalina Borrero Müller

Catalina Borrero Müller, nuevamente a la Selección Argentina U17

La paranaense Catalina Borrero Müller otra vez fue convocada para entrenar con Las Panteritas en el Cenard.

10 de diciembre 2025 · 17:53hs
Catalina Borrero Müller está cerrando un estupendo año deportivo.

Catalina Borrero Müller está cerrando un estupendo año deportivo.

Otra grata noticia para el vóley paranaense. La jugadora del Paraná Rowing Club Catalina Borrero Müller fue nuevamente convocada por el cuerpo técnico que encabeza Luciano Verasio, para formar parte del plantel de la Selección Argentina U17 que se encuentra trabajando en Buenos Aires.

Desde el martes hasta el jueves 18, Las Panteritas están concentradas en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), donde trabajan puliendo detalles de cara a los compromisos que sostendrán la próxima temporada.

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes.

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Neuquén fue subcampeón en el último certamen y busca revancha.

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Vale destacar que Borrero Müller viene de jugar el Campeonato Sudamericano de la categoría, que se realizó en septiembre, en Perú, donde tuvo una destacada actuación siendo la segunda goleadora del equipo.

A fines de noviembre, Cata formó parte del plantel Remero que logró el tercer puesto en la Copa Argentina de Clubes que se desarrolló en Chapadmadal.

Catalina Borrero Müller Selección Argentina Las Panteritas Rowing vóley
Noticias relacionadas
Manchester City pisó fuerte en el Estadio Santiago Bernabéu  ante el Real Madrid.

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Dimas Garateguy con el brazo en alto tras la lectura de las tarjetas.

Victoria de Dimas Garateguy en Santa Fe

Ahora Flamengo se medirá con Pyramids de Egipto el próximo sábado.

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

El tesorero de Patronato, Julián Gea Sánchez; Agustín Araujo; y el director deportivo de la entidad rojinegra, Victor Müller. 

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Ver comentarios

Lo último

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Ultimo Momento
CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Diputados: el oficialismo definió una doble sesión la semana próxima

Diputados: el oficialismo definió una doble sesión la semana próxima

Policiales
Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Ovación
Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

La provincia
CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

Nogoyá: se activó un protocolo sanitario por otro posible caso de sarampión

Nogoyá: se activó un protocolo sanitario por otro posible caso de sarampión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Dejanos tu comentario