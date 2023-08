Sergio Ojeda: "Será partido a partido"

Sergio Ojeda indicó que no saca cuentas de los puntos que necesita Patronato para finalizar en zona de reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Al momento de analizar el triunfo ante el Gallo, resaltó el alto grado de eficiencia ofensiva. “Fuimos más contundentes de lo que lo veníamos haciendo. Sufrimos dos goles que no lo esperábamos por el partido que habíamos planteados. Tenemos que ser más inteligentes para no sufrir porque no era un partido para sufrir. Asimismo pudimos ganar que era lo más importante”, valoró.

Sergio Ojeda Patronato.jpg Sergio Ojeda, defensor de Patronato Prensa Patronato

Siguiendo esta línea, mencionó que, de acá al final, lo más importante será el resultado. “Tenemos una idea que trataremos de respetar. Una estrategia que nos viene saliendo normalmente, pero hay que ganar”, afirmó.

Por último, el Bocha apuntó a saldar la deuda que el equipo tiene fuera del Grella. “El partido ante Morón ya pasó. Ahora es trabajar duro para el partido que viene que será una final. Ganar de visitante sería un golazo”, calificó.