Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

Sebastián Driussi respondió bien a las exigencias de la práctica y todo indica que formará parte de la delegación de River para enfrentar a Libertad.

Más allá de la baja de Germán Pezzella, Marcelo Gallardo comienza a recuperar soldados en River. Sebastián Driussi respondió muy bien a las exigencias, recibió el alta médica el día previo a viajar a Asunción y podría ser parte del plantel para enfrentar a Libertad este jueves, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El delantero dejó atrás el severo esguince de tobillo sufrido en el Mundial de Clubes. Pasaron 56 días desde que el Gordo no pudo celebrar el 2-0 ante Urawa Red Diamonds en Seattle, Estados Unidos, por una mala caída que derivó en una grave lesión. Tras el diagnóstico, se habló enseguida de alrededor de dos meses de rehabilitación, plazo que está por cumplirse.

A eso apunta el Muñeco, que celebra poder volver a contar con uno de sus delanteros titulares, a la espera de la recuperación de Maximiliano Salas. Luego de que el propio DT especulara hace unas semanas con una vuelta prematura, Driussi evidenció algunas molestias y recién este martes recibió oficialmente el alta médica.

La idea es que forme parte de la comitiva que viajará a Asunción este miércoles y que al día siguiente se medirán ante el Gumarelo en el pequeño Estadio La Huerta, con lugar para 13.000 espectadores. A priori, dada su inactividad de casi dos meses, estará entre los suplentes, pero podría sumar minutos desde el banco.

Las lesiones que sufre River

Distinta es la situación de Juan Carlos Portillo. El polifuncional futbolista de 25 años llegó desde Talleres con una tendinitis en su cuádriceps derecho y, tras recuperarse, lleva varios días en búsqueda de una puesta a punto física y futbolística luego de que su último partido oficial fuese el 27 de mayo, hace dos meses y medio.

El plan original era que debutase este fin de semana, ante Godoy Cruz, para que llegara con minutos a la revancha ante Libertad del próximo 21 de agosto. Sin embargo, la lesión de Pezzella, sumada a la de Lucas Martínez Quarta y a la sinovitis de Paulo Díaz aceleró los tiempos para que el flamante refuerzo de River esté disponible este jueves.