Sebastián David, se llevó los aplausos

Los Cebollitas es una escuadra de ciclismo Infantil comandada, desde la ciudad de Colonia Avellaneda, por Sebastián David. Con gran esfuerzo llevan adelante la formación de futuras promesas del deporte pedal. Desde la localidad pegada a la capital entrerriana forjan el desarrollo del ciclismo, y sobre todo sus valores.

En una camioneta humilde de los años 70 se trasladan tres veces a la semana para entrenar en el circuito del deporte llamado Complejo Arnoldo Sabino Pucheta, ubicado en la zona del Parque Industrial de Paraná. La situación econòmica no modificó nada y pone plata de su bolsillo para solventar los gastos generales. Un trabajador incansable desde hace más de 15 años por el ciclismo de la región.

Embed OVACÍON | Carmelo Retamar Brassesco, el UNO de Oro https://t.co/kffro7Mnyk pic.twitter.com/gMwTIP9BB0 — Diario UNO (@UNOentrerios) December 31, 2023

Sus chicos son protagonistas de las carreras que se realizan en la región; en muchos de los casos se suben a los podios. Sebastián David muchas veces pone plata de su bolsillos para los chicos puedan estar en una carrera. Practican un deporte completo y en los tiempos que corren los costos son muy altos. Pero de igual manera se las arreglan para poder estar.

Tras la ceremonia Sebastián David dijo a UNO tras el reconocimiento: “La verdad no lo esperaba. Me sorprendieron con todo esto. No sabía que era. Me dijeron que era para una foto y me dieron este premio. Fue algo que nunca lo tenían pensando”.

Luego agregó: “Esto de ciclismo lo hago sin esperar nada a cambio. Uno puede hacer gracias a Dios en el momento que uno tiene libre. Me divierto con los chicos. Ahora que lo reconozcan es muy lindo”.

En cuanto a los comienzos en la formación, Sebastián Davida comentó: “Hace 15 años que vengo trabajando con los chicos en la ciudad de Colonia Avellaneda. La Escuelita cuenta con 25 ciclistas en formación. Todo el trabajo es a pulmón y ahora por suerte se dio que no da una mano la Municipalidad de Colonia Avelleneda que nos da algo de dinero para poder seguir participando en carreras de la región y sobre todo puedan estar los chicos entrenando en el complejo Arnaldo Pucheta de la Asociación Entrerriana de Ciclismo”.

Un merecido reconocimiento para una persona que trabaja en silencio en un deporte que siguen dando ciclistas a la región en todas las categorías.

Complicidad de la familia y amigos

A la ceremonia realizada en el Centro Provincial de Convenciones, Sebastián David asistió junto a sus hijos y un hermano. Y de la mano del presidente de la Asociación Ciclística de Entre Ríos, Oscar Herrera a modo de cómplice para que sea sobretodo una sorpresa para Sebastián David el reconocimiento por su trabajo. Lleva 15 años formando valores a los pequeños con una bicicleta y largos entrenamientos en Colonia Avellaneda.

LEER MÁS: Destacados 2023 por sus aportes a la sociedad entrerriana