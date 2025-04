Sebastián Arabi, el entrerriano que hizo experiencia en una cultura diferente

A partir de ahí la carrera de Arabi fue en franco ascenso. Se incorporó a Villa Dora de Santa Fe, equipo donde cumple el rol de preparador físico del elenco femenino que compite en la Liga Nacional A1.

Sus aptitudes y rodaje en este nivel le permitieron generar redes de contactos. Las referencias positivas sobre su trabajo desencadenaron en ofertas laborales para emigrar al exterior. Los primeros llamados que recibió para adquirir experiencia internacional llegaron en un momento especial de su vida: semanas atrás Sebastián había sido padre por primera vez. En consecuencia, optó por estar cerca de su familia y acompañar a su esposa y su pequeña hija interpretando que en el futuro iba las puertas iban volver abrirse.

Esa posibilidad que esperó se hizo presente en abril de 2024. El entrerriano fue convocado para sumarse a los seleccionado femenino de China U19, U21 y Primera. Evaluó la oferta. Analizó los aspectos positivos y negativos, pero no corría con mucho tiempo para responder. Además sintió el riesgo de no recibir más propuesta en caso de no aceptar la oferta. De esa manera recogió pasaporte, equipaje y se trasladó al continente asiático.

Las puertas que le abrió el vóley

“En marzo de 2023 un entrenador me preguntó si tenía planificado algo. Había recibido ofertas de Polonia, Rumania, de China, de Bahrein. Julián Álvarez, que fue asistente de Julio Velasco, me convocó para trabajar como asistente en Kuwait. En ese entonces recién había sido padre y por eso decidí quedarme en el país cerca de mi familia”, remarcó Arabi, en diálogo con La Mañana de La Red.

En ese escenario Sebastián convivió con sensaciones encontradas. “Me fui preparando, fui estudiando. Estuve en constante movimiento con la idea de crecer esperando que aparezcan estas oportunidades. Cuando surgieron, no podía ir. Estaba medio bajoneado por una cuestión profesional”, subrayó.

Su llegada a China

El entrerriano observó que se estaba autoexcluyendo del sistema. Por eso aceptó en la siguiente oferta laboral que recibió. La misma llegó desde uno de los países que lo había convocado anteriormente: China.

“Estaba finalizando la temporada 2024 de la Liga Argentina cuando me llamó un brasilero que era el encargado del área de recursos humanos del Comité Olímpico Chino. Me adelantó que si aceptaba la oferta, a la semana tenía que estar en China. Después fue mi esposa quien me empujó al decir que viaje. Decir que no era regresar al pozo”, narró.

Sebastián emigró solo a su nuevo destino. “No podía llevar a mi esposa porque iba de un lado a otro y ella iba a quedar sola. Aparte me radiqué en una ciudad de 10 millones de habitantes que está ubicada en el corazón de China y donde prácticamente no hay extranjeros. En casi el año que estuve habré cruzado en las calle de la ciudad a dos extranjeros”, aseveró.

Arabi fue contratado para cumplir un rol específico. “Cuando me llamaron para la segunda oportunidad era para sumarme al área de fuerza y no como el preparador físico. Estaba encargado de las tres categorías competitivas: U19, U21 y Primera. Cuando llegué al país el seleccionado mayor primera estaba compitiendo en la VNL (Liga de las Naciones) en Brasil. A las dos semanas llegan las chicas, las entrené un par de semanas y vieron que tenía la chispa de comprador, que era el típico preparador físico argentino. Ahí me dijeron que me haga cargo de la U19 y U21”, revivió.

Arabi se preparó para estudiar y evaluar a cada una de las integrantes del equipo que tiene a disposición. Esto le permitió tener mayor conocimiento para potenciar a los atletas que tiene a disposición. “Al cuarto mes que estaba trabajando en China me dijeron que mostrara los datos que había tomado. Ellos tienen las herramientas, pero no saben administrarla. Con todos los datos hicimos un adn Chino. Fuimos por todo el país buscando jugadores con determinadas características de acuerdo a la posición y la categoría. A raíz de ese patrón se realizó un filtrado”, detalló.

El entrerriano explicó que esta política obedece a una filosofía de vida que implementan en el país asiático. “Hacen mayor hincapié en la disciplina que en el talento. De hecho cada atleta debe cumplir con siete pruebas específicas. Se les hace a todos de manera arbitraria, sin importar si es campeón olímpico o no lo es. Si no supera esos perfiles, queda afuera”, aseveró.

El futuro de Sebastián Arabi

Sebastián tiene contrato por dos años más con el país asiático. Sin embargo tiene una decisión tomada. “El vínculo laboral esta vigente, pero ellos saben que volví a Argentina de vacaciones con posibilidades de no regresar. De hecho tengo que notificar que no continuaré”, afirmó el profesor entrerriano que adquirió experiencia en el exterior. Se encontró con una cultural totalmente diferente. En ese contexto extendió las redes de contactos internacionales. Ahora aguarda por una nueva propuesta en el exterior y seguir enriqueciendo su carrera profesional.