UNO dialogó con Arabí acerca de este desafío en China, como surgió y de que manera se desenvuelve en un país totalmente nuevo para él, con costumbres totalmente diferentes a las de un entrerriano. “Trabajo en el vóley, en ligas nacionales, hace más de 4 años por lo que me pude hacer de muchos conocidos, compartiendo, también, con grandes profesionales que hoy no están en Argentina. Así, el año pasado me ofrecieron irme a China y, lamentablemente, por cuestiones familiares (había sido padre hace algunos meses) decidimos que lo mejor era decir que no. A su vez, me habían llamado de Rumania, Polonia, la Selección de Baréin y España”.

“Dejar a la familia no estaba en los planes pero, a su vez, sentía un bajón anímico porque le había dicho que no a diferentes posibilidades de trabajo. Esta última vez, la del sí, justo terminábamos de disputar la liga con Villa Dora y recibo el llamado nuevamente de China. Me sorprendió porque pensaba que no me iban a llamar más. Fue mi esposa la que me dio el empujoncito final y acepté sabiendo que las cosas estaban mejor a esa vez del primer llamado. Fue todo rápido porque se contactaron a finales de abril y para los primeros días de mayo yo estaba en China”, agregó, destacando el apoyo de su esposa.

“En China soy parte del Comité Olímpico. Soy encargado del área de fuerza de la Sub19 de vóley pero, a la vez, estoy a cargo del área de datos. Acá, particularmente todo lo gestionan con datos. Es un punto muy fuerte el hecho de que a los datos los convierten en información para tomar decisiones. Por ejemplo, se hace un régimen de pruebas físicas que si vos no aprobás no vas a los Juegos Olímpicos. Los datos cobran mucha importancia. Dentro de ellos se abarca todo lo que se testea, se evalúa y se mide”, informó.

Sebastián Arabí vive un sueño

Sebastián Arabí.jpg Sebastián Arabí: "El trabajo del preparador físico es indispensable".

El nacido en Villaguay destacó la importancia del Preparador Físico en un equipo que compita en cualquier deporte. “Siempre fue importante. El trabajo del preparador físico es indispensable. Hoy, gracias al reconocimiento y al acercamiento de la tecnología, se pueden ver más PF en distintas disciplinas. La evolución en el deporte ha hecho que las exigencias sean aún mayores a años anteriores. Hay gestos deportivos con más explosividad que ocasionan desgastes físicos. Entonces, ahí es donde se hace fuerte o notoria la presencia del preparador físico. Lo que hacemos es tratar de gestionar las cargas de entrenamiento en la semana y coordinar constantemente con el cuerpo técnico para ajustar esos detalles y así reducir el índice de lesión. En todos los deportes la intención es tratar de que no haya lesiones”.

Por otra parte, contó sobre los primeros días en China y la adaptación a la ciudad. “Los cambios son abruptos. Acá se desayuna a las 7 de la mañana, se almuerza a las 11 pero se cena a las 5 de la tarde. Muy temprano. Otro tema es que a las comidas le ponen bastante picante. A todo. Desde un pan hasta un plato de fideos. Hay inmensos cambios de cultura, en como vive la gente su día a día. Muy diferentes a nosotros en Argentina. El mate, por ejemplo, no puedo compartirlo con ellos. Me dicen que no (risas). Por suerte, problemas de yerba no voy a tener porque se consiguen diferentes marcas conocidas acá”.

“Manejo el inglés pero acá no me sirve de mucho porque prefieren su idioma. Por eso tengo traductor, que me ayuda a transmitir lo que yo quiero. De igual manera, a grandes rasgos, no he tenido problemas de comunicación. El lenguaje del vóley es bastante internacional. Diría que todo el mundo maneja lo mismo pero China tiene costumbres imposibles de erradicar. Acá son muy herméticos y autosuficientes. No necesitan la influencia de Europa para ellos avanzar. Con lo que viven y hacen acá para ellos es suficiente y se nota en cada medallero olímpico. China pelea constantemente el Top 3”, dijo el entrerriano. A su vez, agregó: “En Argentina y en Europa no se elonga tanto post partido. Se hacen otros trabajos. En China se elonga más de 20 minutos. Yo tengo pruebas científicas de que hoy la elongación no se usa así pero no lo puedo aplicar acá porque para ellos es una costumbre, un habito. No hay soporte científico que sirva acá”, cerró, entre risas, el preparador físico Sebastián Arabí desde el país asiático.