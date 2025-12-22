Uno Entre Rios | Ovación | Primera Nacional

Se sortea el campeonato de la Primera Nacional

La temporada 2026 de la Primera Nacional, que contará con la presencia de Patronato, se disputará bajo el mismo formato en el 2025.

22 de diciembre 2025 · 08:11hs
Se realizará este lunes el sorteo de la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. El acto se llevará adelante a partir de las 12 en el predio Lionel Andrés Messi de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El torneo comenzará el primer fin de semana de febrero y habrá fechas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Solamente habrá un parate de dos semanas cuando culmine la primera ronda para que los planteles puedan descansar durante varios días.

Forma de disputa de la Primera Nacional

La temporada de la Segunda División del fútbol argentino se jugará de la misma manera que en este año: los 36 equipos serán divididos en dos zonas de 18 y todos los clubes jugarán 34 fechas. Cada uno enfrentará a los otros 17 de su grupo tanto de local como de visitante.

Los dos ascensos se determinarán igual que en las últimas temporadas, donde los dos primeros de cada zona jugarán la primera final para subir de categoría en un estadio neutral. El perdedor de dicho encuentro contará con otra chance de ascender disputando el Reducido.

El mini certamen que determinará el segundo boleto a Primera participarán del segundo al octavo de cada una de las zonas, y esos equipos chocarán a un único partido en la cancha del mejor posicionado para avanzar a los cuartos de final, donde el perdedor de la primera final se sumará los siete clubes que seguirán en carrera.

Los dos últimos de cada zona descenderán de categoría.

Los equipos que irán por el mismo objetivo que Patronato

Agropecuario

All Boys

Almirante Brown

Almagro

Atlanta

Central Norte de Salta

Chaco For Ever

Chacarita

Colegiales

Colón

Defensores de Belgrano

Deportivo Madryn

Deportivo Maipú

Deportivo Morón

Estudiantes de Buenos Aires

Ferro

Gimnasia de Jujuy

Gimnasia y Tiro de Salta

Güemes de Santiago del Estero

Los Andes

Mitre de Santiago del Estero

Nueva Chicago

Patronato

Quilmes

Racing de Córdoba

San Martín de Tucumán

San Miguel

San Telmo

Temperley

Tristán Suárez

Midland

Atlético Rafaela

Godoy Cruz

San Martín de San Juan

Ciudad Bolívar

Acassuso

