Se lanzó la Maratón de Reyes de Concordia

Desde la organización indicaron que la edición 47 de la tradicional Maratón de Reyes de Concordia se correrá el 10 de enero del año próximo.

9 de octubre 2025 · 17:10hs
La prueba tuvo su presentación en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia.

El sábado 10 de enero, a las 20, se va a estar largando la tradicional Maratón Internacional de Reyes, en sus distancias de 10K y 5K. En la mañana de este jueves se realizó la presentación oficial de la 47º edición, con la presencia del intendente Francisco Azcué; la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez y Marcelo Flores, de la Agrupación Atlética Los Galgos.

El Maratón de Reyes de Concordia se correrá el 10 de enero.

Pese al anuncio de la fecha, aún se desconoce dónde será el epicentro de la largada y llegada, como también los valores de las inscripciones en sus diferentes etapas.

“El deporte es una herramienta de desarrollo, inclusión y de transformación muy importante para nosotros. Por eso, estos eventos, que son complejos y demandan mucha experiencia, requieren el trabajo articulado entre el sector público y el privado”, sostuvo el intendente Azcué, quien remarcó que la Maratón de Reyes “nos pertenece a todos los concordienses. Es un patrimonio deportivo y cultural que proyecta a nuestra ciudad”.

La importancia de la Maratón de Reyes

Ivana Pérez destacó el trabajo conjunto de todas las áreas municipales que intervienen en la organización para que la edición del año próximo “vuelva a ser una gran fiesta, tanto para los atletas como para el público que siempre acompaña y alienta a los corredores”.

Por su parte Flores expresó que “no hay ninguna competencia del país que reúna a tantos vecinos alentando, acompañando y disfrutando como lo es Reyes y eso es una magia que no se debe perder nunca”.

