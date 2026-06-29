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Se jugó otro capítulo del Torneo Provincial de la UER

Se disputó la novena fecha del Torneo Provincial de varones. Además, en Echagüe hubo un encuentro femenino en modalidad XV.

29 de junio 2026 · 18:37hs
El Torneo Provincial sigue con su desarrollo.

Tercer Tiempo Rugby

El Torneo Provincial sigue con su desarrollo.

Hubo actividad en el mundo ovalado, con la disputa de la novena fecha del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Colón RC, Carpinchos de Gualeguaychú, Capibá de Paraná y Camatí de Viale son los líderes de cada una de las zonas.

La próxima fecha será el domingo 5 de julio

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Zona 1

Colón RC 69-0 Salto Grande de Concordia (5-0), CUCU vs Los Espinillos de Concordia (postergado) y Vaimaca de Salto (Uruguay) 19-18 Curiyú de Chajarí (4-1)

Posiciones: Colón RC 44 puntos, CUCU 31, Curiyú 21, Salto Grande 14, Los Espinillos 13 y Vaimaca 4.

Próxima fecha: Curiyú vs Colón RC, Salto Grande vs CUCU y Vaimaca vs Los Espinillos

Zona 2

Carpinchos de Gualeguaychú 12-5 Jockey de Gualeguay (4-1), Mulitas de Fray Bentos (Uruguay) 5-36 Central Entrerriano de Gualeguaychú (0-5). Libre: Gualeguay Central

Posiciones: Carpinchos RC 30 puntos, Jockey Gualeguay 25, Central Entrerriano 22, Gualeguay Central 16 y Mulitas 2.

Próxima fecha: Jockey-Gualeguay Central y Carpinchos-Mulitas. Libre: Central Entrerriano

Interzonal 3-4

Capibá RC de Paraná 49-14 Libertad de Nogoyá (5-0), Camatí de Viale 33-28 Tilcara de Paraná (5-2), Unión de Crespo 24-31 Echagüe de Paraná (2-5) y Aurora de Paraná 25-12 Nogoyá RC (5-0)

Posiciones Zona 3: Capibá RC 37 puntos, Tilcara 32, Echagüe 29 y Nogoyá RC 5

Posiciones Zona 4: Camatí 45 puntos, Aurora 21, Unión 17 y Libertad 3

Próxima fecha (Interzonal): a confirmar

Encuentro de rugby femenino en Echagüe

Las jugadoras que formaron parte de la competencia en Echagüe.

Las jugadoras que formaron parte de la competencia en Echagüe.

También hubo actividad del rugby femenino. En las instalaciones de Echagüe de Paraná se llevó adelante un encuentro en la modalidad 15 vs 15, con partidos de dos tiempos de 20 minutos.

Participaron el anfitrión, Cha Roga de Santo Tomé, Alma Juniors de Esperanza y la fusión entre Carpinchos RC de Gualeguaychú y Mulitas de Fray Bentos (Uruguay).

Los resultados fueron: Echagüe 15-0 Cha Roga, Carpinchos/Mulitas 5-0 Alma Juniors. Final: Echagüe 27-0 Carpinchos/Mulitas

Además, la UER hizo entregas de premios al plantel del AEC por haberse adjudicado el reciente Torneo Provincial Femenino de modalidad Ten, asegurándose su participación en la próxima edición del Torneo Regional del Litoral (TRL).

Torneo Provincial UER Echagüe Rugby
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