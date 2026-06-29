La ONU advirtió que las altas temperaturas previstas para el 19 de julio, día del partido decisivo en el MetLife, podrían afectar el normal desarrollo del juego.

Alerta de la ONU por una ola de calor el día de la final de la Copa del Mundo

En pleno comienzo de los dieciseisavos de final del Mundial, la ONU advirtió que la final de dicho torneo -a jugarse el domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey, a partir de las 16- podría disputarse bajo un calor extremo, lo que impactaría de lleno en el normal desarrollo del juego. El problema se debería al ingreso de una masa de aire cálido prevista para el próximo fin de semana en Estados Unidos. Hasta el momento, varios partidos se vieron afectados luego de superar la temperatura máxima que recomienda la FIFPRO.

El informe, que fue publicado por la Secretaría de Cambio Climático, sostiene que el incremento de las temperaturas podría incidir directamente en los partidos decisivos de la Copa del Mundo y, además, en su desarrollo organizativo. A su vez, se informó que podría existir una desigualdad competitiva entre los distintos seleccionados , como consecuencia de que no todas enfrentarán el mismo nivel de exposición al calor.

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Si bien son pocos los partidos afectados por estas circunstancias, sí los hubo. En primer lugar, los encuentros entre Arabia Saudita-Uruguay y Suecia-Túnez, se disputaron con más de 28 grados. A partir de esta marca, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales recomienda suspender o ajustar los horarios del juego para preservar la salud de los jugadores. En cambio, el choque entre Francia e Irak se vio suspendido parcialmente durante dos horas por una tormenta eléctrica.

El organismo se basa en el índice de temperatura de bulbo húmedo (WBGT), que combina calor, humedad, viento y radiación solar para medir el impacto real que tiene el clima en el cuerpo humano. Así, aseguró que las condiciones esperadas para la final del Mundial superan los niveles seguros para el deporte de alto rendimiento, por lo cual aquellos seleccionados que alcancen dicha instancia deberán tenerlo en cuenta.