Amistoso internacional: Argentina cayó ante Uruguay en el primer partido sin Messi

Uruguay ganó 2 a 1 con goles de Leo Balerdi, en contra, y Maxi Araújo. Descontó Julián Álvarez para La Scaloneta que cedió un invicto de 22 partidos amistosos sin perder.

Uruguay derrotó 2-1 a la Selección Argentina este viernes en La Bombonera, en el primer amistoso del equipo de Lionel Scaloni sin Lionel Messi. La Celeste se impuso con dos goles en el inicio del segundo tiempo y, aunque Julián Álvarez descontó, el conjunto nacional no pudo evitar la derrota en el clásico del Río de la Plata.

El equipo argentino comenzó mejor y encontró en Julián Álvarez su primera oportunidad de peligro. A los siete minutos, el delantero del Atlético de Madrid exigió una buena intervención de Cristopher Fiermarín, quien respondió sobre su palo derecho. Con el correr de los minutos, Argentina mantuvo la iniciativa y buscó alternativas para abrir el marcador.

Enzo Fernández probó desde afuera del área a los 16 minutos, pero su remate se desvió en un defensor y terminó en tiro de esquina. Tres minutos después, Facundo Medina recibió sin marca cerca del área y sacó un potente disparo que fue controlado por el arquero uruguayo. La ocasión más clara de una jugada colectiva llegó a los 22, cuando Gonzalo Montiel avanzó por la derecha y envió un centro bajo que Nico Paz conectó de cabeza, aunque la pelota se fue por el fondo.

Después de ese tramo, el desarrollo perdió intensidad. Argentina tuvo dificultades para encontrar profundidad y sostener las conexiones ofensivas, con apariciones aisladas que no alcanzaron para quebrar la resistencia visitante. Uruguay, que durante buena parte de la etapa inicial se mantuvo lejos del arco de Rulli, intentó adelantarse en los últimos minutos y aprovechó algunas acciones de pelota detenida, pero tampoco consiguió generar peligro concreto.

De esta manera, los dos seleccionados se fueron al descanso con el marcador en blanco. La Albiceleste mostró mejores intenciones y contó con las oportunidades más importantes, aunque deberá mejorar su eficacia y encontrar mayor continuidad en ataque si pretende quedarse con el clásico.

Argentina cayó ante Uruguay en el primer partido sin Messi

Argentina cayó ante Uruguay en un amistoso disputado en La Bombonera. Prensa AFA

El segundo tiempo comenzó de la peor manera para Argentina. Apenas a los dos minutos, Uruguay encontró la apertura del marcador en una jugada desafortunada para la defensa local. Un centro al corazón del área provocó el rechazo de Lisandro Martínez, pero la pelota rebotó en Leonardo Balerdi y descolocó a Gerónimo Rulli, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

La Celeste aprovechó el deEsconcierto y estuvo cerca de ampliar la diferencia a los 52 minutos, cuando Darwin Núñez quedó mano a mano con Rulli después de superar a Balerdi. El arquero argentino respondió y despejó al córner, aunque de esa misma acción llegó el segundo tanto visitante. Giorgian De Arrascaeta envió el centro y la pelota se desvió en la espalda de Maximiliano Araújo para meterse junto al palo más lejano. Uruguay se puso 2-0 en apenas ocho minutos.

Scaloni movió el banco en busca de una reacción. Matías Soulé había ingresado por Exequiel Palacios en el entretiempo y luego Gianluca Prestianni reemplazó a Thiago Almada. Argentina comenzó a encontrar más espacios y tuvo algunas aproximaciones. A los 57, Almada había estado cerca de descontar con un remate de derecha tras un centro bajo de Facundo Medina. Más tarde, Lisandro Martínez tomó un rebote después de un tiro libre de Julián Álvarez, pero su volea se fue por encima del travesaño.

Nico Paz también tuvo una oportunidad importante a los 67 minutos. El futbolista del Como dejó dos rivales en el camino y definió de primera, pero Fiermarín logró despejar al córner. La insistencia tuvo su premio cinco minutos después: Prestianni mostró su habilidad para romper la defensa uruguaya con un pase preciso y dejó a Julián Álvarez de cara al gol. La Araña definió para establecer el 2-1 y devolverle la esperanza al conjunto nacional.

Con el descuento, Argentina se adelantó y buscó el empate. Prestianni volvió a generar peligro a los 78 minutos con una acción individual por la izquierda, cuyo remate terminó desviado al tiro de esquina. Scaloni también dispuso los ingresos de Agustín Giay y Román Vega por Gonzalo Montiel y Facundo Medina, respectivamente, para afrontar el tramo final.

En tiempo de descuento, Julián Álvarez tuvo una última oportunidad desde afuera del área, pero su remate salió al medio y quedó en las manos de Fiermarín. Uruguay resistió y se llevó el triunfo por 2-1 de La Bombonera, en el primer amistoso de Argentina tras la era Messi y sin la presencia del capitán.