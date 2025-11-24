Uno Entre Rios | Ovación | Nacho Fernández

Se encamina el regreso de Nacho Fernández a Gimnasia

Nacho Fernández tiene conversaciones avanzadas para retornar al club que lo vio nacer cuando finalice su contrato con River.

24 de noviembre 2025 · 16:33hs
Nacho Fernández regresaría al Lobo tras 10 años.

Nacho Fernández regresaría al Lobo tras 10 años.

Nacho Fernández, quien no continuará en River en 2026 tras finalizar su contrato, tiene conversaciones avanzadas para regresar a Gimnasia y Esgrima La Plata, club en el que se formó, y su retorno se daría independientemente de lo que suceda en las elecciones de este 29 de noviembre.

El volante culminará su vínculo con el Millonario a fines de este año y su nuevo destino sería el Lobo, que este año peleó el descenso, se salvó y jugará los octavos ante Unión este lunes. El jugador ya le comunicó a su entorno la posibilidad concreta de su vuelta.

Si bien todavía no está confirmado y habrá que ver quién se impone en los comicios que implicará un cambio de autoridades en la institución, las charlas van por buen camino y, de no mediar inconvenientes, el mediocampista volverá a ponerse la camiseta del Lobo.

El mediocampista vive cerca de la capital provincial y su regreso siempre fue un tema que estuvo en agenda, pero nunca se concretó. Sin embargo, ahora todo está encaminado y desde River no pondrán reparos para su partida.

En Gimnasia lo esperan

A mediados de 2024 había trascendido la posibilidad de que regresara, pero finalmente eso no se dio. Ahora, cerca del final de su carrera, en Gimnasia esperan que Nacho pegue la vuelta. El volante no solo es muy querido por haber surgido del club, sino que marcó goles claves en la B Nacional 2012/13, ascendió a Primera en aquella temporada y a la siguiente logró la permanencia. En total, disputó 93 encuentros y marcó 15 goles.

Si se da su llegada, volvería a ponerse la camiseta de Gimnasia -de donde se fue en 2016- con rodaje, porque si bien en los últimos partidos perdió terreno con Marcelo Gallardo, ha jugado bastante en la Copa Libertadores y el Apertura.

Al mismo tiempo, en el Lobo se esperan salidas masivas en el plantel y los dirigentes que asuman deberán empezar a rearmar el plantel y definir la continuidad o no del entrenador interino Fernando Zaniratto, quien mejoró notablemente al equipo desde que asumió.

Nacho Fernández Gimnasia River Mercado de pases
