Se despidió en un cuarto

Se terminó la temporada para Estudiantes en la Liga Nacional de básquet . Por el quinto juego de la serie de octavos de final, Boca Juniors venció al equipo de Concordia por 87 a 64 y de esta manera enfrentará a San Lorenzo en la instancia de cuartos. El tercer chico favorable al Xeneize fue el desencadenante (27 a 11) para cerrar la serie a su favor. De esta manera el Verde se volvió con las manos vacías de La Bombonerita, pero concluyó una muy productiva Liga con momentos de gran básquet, pese a contar con un equipo corto. El goleador del juego fue Leandro Vildoza con 24 puntos.

El local tuvo un arranque efectivo en un parcial de 9 a 2 y lo obligó a Jápez pedir minuto antes de llegar a los tres minutos. Buscó no generar desconfianza en sus jugadores y que busquen el mejor perfil de tiro. En solo tres minutos el Verde sumaba cuatro pérdidas y se deslucía en todas sus líneas. En nueve intentos de conversión, solo consiguió uno y Boca tomaba ventaja de 10 en solo 5 minutos de partido. El panorama no era el mejor porque Vildoza se cargaba con dos faltas y el Xeneize seguía ampliando distancia en 13 puntos. A falta de tres minutos, la arremetida del Verde lo llevó a acortar a nueve, por lo que Narvarte pidió minuto para ordenar la defensa. El cierre fue mejor para la visita, ya que corriendo la cancha terminó el parcial de 22 a 16 a favor del local. El segundo parcial comenzaba con un Boca que se seguía cerrando bien en defensa y lo obligaba al Verde a lanzar desde los 6,75. Gargallo y Konszdtadt le aportaban gol al local y mostraba solidez a la hora de la lucha aérea. Además, el Verde a 5' 59" del cierre entraba en penalidades. Con seis minutos para jugar, Jápez volvió a pedir minuto porque la defensa no encontraba respuesta y Boca se iba por 14 puntos arriba. Boca tenía respuesta de tres con cinco jugadores diferentes.

El Tucu Gamboa (8 puntos) ponía siempre en juego al Verde, pese a que Leiva se cargaba con tres faltas personales. A un minuto para irse al descanso, la visita seguía acortando en el marcador de la mano de Gamboa y Vildoza con tiros de 6,75 (5/8) y se ponía a solo cinco puntos. El cierre fue de 40 a 35 para Boca, pero con un parcial favorable a Estudiantes por 19 a 18.

El comienzo del tercer parcial fue por demás errático para los dos elencos. El local aprovechó el momento de no lucidez por parte del Verde y a seis minutos para finalizar, Boca volvía a sacar 13 puntos, con un Dreper que no estaba en su mejor versión con solo dos puntos. Estudiantes también su sumaba al momento de desatención y las dos pérdidas en fila.

Promediando el cuarto el Verde seguía sumando inseguridad en defensa y por ello Jápez debió pedir el segundo minuto porque Boca se iba por 15 puntos arriba, con un Estudiantes que solo sumó dos puntos. En solo cinco minutos había acumulado seis pérdidas. Boccia era un verdadero dolor de cabeza para la visita y un Estudiantes sin gol, le permitió al local estar arriba 19 puntos. Fue el fatídico tercer parcial del Verde porque Boca encontraba tiros de todos los sectores de la cancha, mientras que la visita sentía el golpe anímico. No le salió nada y pese a mover el banco, nunca encontró respuestas para contrarrestar el poderío de Boca. Flor fue una pesadilla para los de Concordia con 12 puntos en el cuarto. El cierre fue por 27 a 11 para el local.

En el inicio de los últimos 10 minutos, el Verde tuvo un tibio intento por descontar, pero Boca volvió a destacarse en defensa, con buena producción de Rivero. Estudiantes corrió la cancha, pero los dirigidos por Narvarte tenía a su favor el reloj. Ante cualquier intento de arremetida visitante, Boccia y Flor se encargaban de poner las cosas en su lugar. Fue final y victoria para Boca que lo depositó en los cuartos de final, que desde el martes visitará a San Lorenzo.