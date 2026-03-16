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Con nueve delanteros y sin Neymar: Ancelotti anunció la lista de Brasil

El entrenador italiano volvió a dejar afuera a la estrella del Santos de la convocatoria de la Verdeamarela, para los amistosos frente a Francia y Croacia.

16 de marzo 2026 · 17:32hs
Con nueve delanteros y sin Neymar: Ancelotti anunció la lista de Brasil.

Con nueve delanteros y sin Neymar: Ancelotti anunció la lista de Brasil.

El entrenador Carlo Ancelotti entregó la lista de convocados de la Selección de Brasil para la fecha FIFA de marzo, donde se enfrentarán a Francia y Croacia en amistosos: citó a nueve delanteros y nuevamente dejó afuera a Neymar, en la última gira antes del Mundial 2026.

"La explicación de la lista es que depende mucho de las lesiones, obviamente. Es una lista armada con jugadores que están al 100 por ciento de su condición física. Tenemos lesionados importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, a quienes les deseamos una rápida recuperación. Vamos a jugar dos partidos importantes, de intensidad, en un plazo muy corto, con viaje incluido. Preferí llevar a quienes están al 100 %", expresó en conferencia de prensa.

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Brasil neymar ancelotti 1
Con nueve delanteros y sin Neymar: Ancelotti anunció la lista de Brasil.

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A su vez, se refirió a la ausencia de Neymar, quien fue el 10 de Brasil en los últimos tres Mundiales y, ahora, parece estar cada vez más lejos de la Copa del Mundo de este año: "Es una evaluación física, no técnica. Neymar es muy bueno con el balón, pero necesita mejorar físicamente. Porque, tanto para el cuerpo técnico como para mí, no está al 100% de su potencial".

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"Tiene que trabajar para alcanzarlo. Esa es mi opinión y la de todo el cuerpo técnico que sigue sus partidos y seguirá haciéndolo en los próximos días y meses", añadió Ancelotti en la conferencia de prensa.

Las novedades de la lista son las inclusiones de Leo Pereira (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford) y Rayan (Bournemouth). "Cuando llamamos a jugadores nuevos, queremos saber cómo se incorporan a nuestro ambiente, el carácter. Sabemos perfectamente cómo están jugando, porque tenemos evaluaciones de cada jugador", aseguró el DT italiano.

Brasil neymar ancelotti 2

Brasil se enfrentará a Franciael 26 de marzo en Boston y, luego, a Croacia el 31 en Orlando. Antes de la Copa del Mundo, la Verdeamarela tendrá otro duelo con Panamá, el 31 de mayo en el Maracaná, y luego frente a Egipto el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

El seleccionado que dirige Carlo Ancelotti integrará el Grupo C del Mundial 2026: compartirá zona con Marruecos, Haití y Escocia. Los duelos serán en Nueva Jersey, Filadelfia y Miami, respectivamente.

La última lista de Brasil antes del Mundial

  • Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Ederson (Fenerbahçe).
  • Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma).
  • Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray).
  • Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) ey Vinicius Junior (Real Madrid).

Neymar Brasil Carlo Ancelotti Mundial Croacia
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