Aldea Brasilera recibe distinción por proteger los humedales.

La comunidad de Aldea Brasilera fue declarada "Portal del Sitio Ramsar", destacando su compromiso con la protección de los humedales y el medio ambiente.

La viceintendenta de Aldea Brasilera, Gisela Güelli, y la responsable del área municipal de Medio Ambiente, Susana Schvindt, participaron de una importante reunión organizada por el Comité Intersectorial de Manejo (CIM) del Sitio Ramsar Delta del Paraná (SRDP), realizada en la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe.

Durante el encuentro, que abordó diversas temáticas relacionadas con la conservación de los humedales, Aldea Brasilera fue oficialmente declarada "Portal del Sitio Ramsar" . Este reconocimiento destaca la responsabilidad y el compromiso de la comunidad en la protección del medio ambiente y la gestión sustentable de sus recursos naturales.

Aldea Brasilera es reconocida como "Portal del Sitio Ramsar"

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Cabe recordar que la localidad de Las Cuevas, en Entre Ríos, fue reconocida en 2016 como el primer portal de acceso al Sitio Ramsar Delta del Paraná. Esta área protegida abarca 243.000 hectáreas compartidas entre Entre Ríos y Santa Fe, incluyendo los parques nacionales Pre-Delta e Islas de Santa Fe. La iniciativa busca promover el uso sustentable y el ecoturismo en los humedales del sitio.

La designación refuerza el rol de Aldea Brasilera como referente regional en iniciativas ambientales y subraya la importancia de continuar impulsando políticas efectivas de cuidado y preservación de los humedales.