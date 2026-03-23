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Entrerriana cumplió 100 años y conoció La Bombonera

La entrerriana Haydee "Negrita" Dalzotto cumplió 100 años y realizó su sueño de conocer la Bombonera, acompañada por su familia.

23 de marzo 2026 · 16:30hs
Entrerriana cumplió 100 años y conoció La Bombonera.

Entrerriana cumplió 100 años y conoció La Bombonera.

Haydee Rufina Dalzotto de Drewanz, conocida como "Negrita", oriunda de Colonia Ensanche Sauce, Santa Ana, departamento Federación, celebró sus 100 años cumpliendo uno de sus mayores sueños: conocer la Bombonera, estadio de Boca Juniors en Buenos Aires. La centenaria vivió un emotivo fin de semana junto a su familia, que la acompañó en esta experiencia inolvidable y llena de emoción.

"Acá estamos cumpliendo su sueño. Fue un domingo de fiesta, de alegría, de sueño cumplido", expresó Mirian Reniero, mientras compartían la visita al mítico estadio. Durante el recorrido, Haydee no ocultó su emoción y aseguró que "una cosa que nunca pensé que iba a conocer", al tiempo que destacó el esfuerzo de sus familiares para concretar el viaje.

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A sus 100 años, una entrerriana realizó su sueño en La Bombonera

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El cumpleaños de la centenaria fue aún más especial cuando, desde uno de los palcos del estadio, le cantaron el feliz cumpleaños en una jornada cargada de emoción y alegría para toda la familia.

El pasado martes 10 de marzo, Haydee cumplió sus 100 años rodeada de afectos en su hogar. En esa ocasión, recibió la visita del intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, quien le entregó una placa recordatoria y un ramo de flores.

Desde el municipio destacaron su historia de vida y su vínculo con la comunidad: "La 'Negrita Drewanz', como la conocen todos en la zona, lleva una vida llena de familia, de trabajo, de lucha, de alegrías. Una vida que ha dejado huellas en cada persona que tuvo, y tiene, la suerte de conocerla".

Asimismo, resaltaron que "ella representa la ternura, fortaleza y sabiduría que sólo dan los años vividos con el corazón. Su presencia es parte de nuestra historia, nuestra comunidad y nuestras familias".

La historia de Haydee se convirtió en un ejemplo de vida y en una muestra de que los sueños pueden cumplirse a cualquier edad. A sus 100 años, la entrerriana celebró rodeada de su familia y vivió una experiencia que quedará grabada en su memoria.

Entrerriana La Bombonera Buenos Aires
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