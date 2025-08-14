Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

Se cayeron los duelos ante México y la Selección Argentina busca rival para la gira por EEUU

México y la Selección Argentina no se enfrentarán en la fecha FIFA del 8 y 14 de octubre, por lo que la Albiceleste buscará nuevos contrincantes.

14 de agosto 2025 · 20:08hs
La Selección Argentina disputará dos partidos amistosos entre el 8 y 14 de octubre a modo preparación de cara al Mundial 2026 con sedes confirmadas en Estados Unidos. Si bien en un principio el rival para dicha fecha FIFA sería México, se dio a conocer que finalmente no se enfrentarán en mencionada ventana.

Lo que sí está claro es que al conjunto comandado por Lionel Scaloni le espera un segundo semestre del 2025 cargado de acción. El entrenador del combinado nacional quiere que los jugadores lleguen en óptimas condiciones y con el mayor rodaje posible para la próxima cita mundialista, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección Argentina no enfrentará a México

En primer lugar, afrontará en septiembre los dos partidos restantes de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador, con la clasificación y el primer puesto asegurados, por lo que ambos cruces servirían para probar aquellos futbolistas que podrían completar la nómina para la Copa del Mundo.

Más adelante, dirá presente en suelo estadounidense, más precisamente en Chicago y Nueva Jersey, para disputar dos partidos amistosos con rival a confirmar ante la negativa del cuadro mexicano.

Por último, la Selección Argentina tendrá en noviembre dos encuentros programados ante Angola y Qatar, ambos en condición de visitante. Tras los enfrentamientos, el elenco Albiceleste prestará completa atención al sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Las Vegas.

Selección Argentina México FIFA Estados Unidos
Dejanos tu comentario