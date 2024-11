Scaloni habló si sería técnico de Boca y reveló: "Mis hijos son de River"

"A mí me quieren meter en esa... Dejá... El día que quiera dirigir y no esté en la Selección estoy abierto para cualquier club ", sostuvo Scaloni en una entrevista junto a Alejandro Fantino, reconocido hincha del Xeneize . Justamente, en medio del mano a mano en Neura Media, el periodista le insistió con que, en alguna oportunidad durante su carrera, el nacido en Pujato debería dirigir en la Ribera .

No obstante, el ex defensor decidió no cerrarle las puertas a ninguna institución del fútbol local: "Si en algún momento me toca dirigir en Argentina, ¿por qué no? No habría problema". Por último, y ante la insistencia de Fantino con la vinculación del Xeneize, el DT reveló que sus hijos son hinchas de River.

En su momento, cuando pasó por los micrófonos de TyC Sports para el Líbero Versus, Scaloni había revelado que de chico simpatizaba por Boca y luego por Newell's, debido a que sus inicios como futbolista los tuvo en el equipo rosarino. A su vez, además de destacar que Blas Armando Giunta (ícono azul y oro) era uno de sus ídolos, el entrenador campeón del mundo mencionó que tuvo oportunidad de jugar en el Xeneize.

"El fanatismo se pierde. Cuando estás acá, te vas dando cuenta de la magnitud de las cosas", sentenció en la entrevista junto a Fantino, sosteniendo que ahora no simpatiza por ningún equipo en particular. Por otra parte, en la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la Selección actuará como local ante Perú justamente en La Bombonera, cancha de Boca y donde perdió el año pasado contra la Uruguay de Marcelo Bielsa por el mismo certamen.

Scaloni reveló que de joven era hincha de Boca

La revelación de Scaloni sobre la vez que puso en duda su continuidad

En la misma entrevista junto Alejandro Fantino, el técnico de la Selección Argentina recordó la conferencia de prensa luego de la victoria contra Brasil en 2023 en la que puso en duda su continuidad. "Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido", sostuvo sobre aquel momento.

Scaloni, a corazón abierto: "Estuve cerca de irme de la Selección Argentina"