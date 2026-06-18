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Mundial 2026: México y Corea del Sur van por la clasificación a los 16avos de final

Los Aztecas y los asiáticos, que ganaron en sus debuts, se miden desde las 22 en Guadalajara, por el Grupo A del Mundial 2026.

18 de junio 2026 · 11:50hs
Los locales y los surcoreanos sumaron de a tres en el estreno y van por la clasificación en el Mundial 2026.

Los locales y los surcoreanos sumaron de a tres en el estreno y van por la clasificación en el Mundial 2026.

México y Corea del Sur jugarán este jueves, desde las 22, en el Estadio Guadalajara, en el marco de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambos equipos ganaron en el debut y buscarán un triunfo clave para sellar su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

El combinado Azteca tuvo una fiesta inaugural casi perfecta. El equipo de Javier Aguirre superó con claridad a Sudáfrica, pero el 2-0 final no reflejó lo visto en cancha y la falta de contundencia dejó un mal sabor. La expulsión del Cachorro Montes obligará al entrenador a realizar un cambio en la defensa.

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Ambos equipos buscarán su primera victoria en el Mundial 2026.

Canadá y Qatar buscan por su primer triunfo en el Mundial 2026

El Vasco Aguirre dispondría del siguiente equipo titular: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Por su parte, el elenco asiático superó 2-1 a República Checa en el debut y dio una muestra de autoridad remontando un marcado que se les presentó adverso. El conjunto surcoreano aspira a quedarse con el primer lugar del grupo y poder sellar su pase a 16avos.

El director técnico Hong Myung-bo mandaría al campo de juego al siguiente once: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

Si uno de los dos seleccionados finaliza ganador esta noche, automáticamente se asegurará su lugar en los playoffs de la Copa del Mundo. En caso de empatar, la definición quedará abierta para la última jornada.

República Checa y Sudáfrica buscan levantar

República Checa y Sudáfrica jugarán desde las 13 en el Atlanta Stadium. Los dos equipos buscarán un triunfo clave para enderezar el rumbo y aspirar a meterse en la próxima fase.

El equipo europeo necesita un triunfo ya que viene de una derrota ante Corea del Sur, por lo que un triunfo ante el equipo africano cobra vital importancia.

Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Soucek, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick, serían los elegidos por el entrenador Miroslav Koubek.

Enfrente estarán los Bafana Bafana, que cayeron ante México en el primer partido de la Copa del Mundo. El equipo africano dejó una pálida imagen, mereció perder por un marcador más abultado y terminó con dos expulsados, por lo que su entrenador deberá rearmar el rompecabezas para poder conformar el equipo.

Su DT, Hugo Broos, dispondría del siguiente equipo Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena; Bongokuhle Hlongwane, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi; Lyle Foster.

Ambos conjuntos necesitan sí o sí de un triunfo para que sus sueños no queden truncos. Si alguno cae derrotado, automáticamente se despedirá de la competencia ecuménica y disputará la tercera jornada sólo para cumplir con el calendario.

De registrarse un empate, las continuidades en el torneo tanto de República Checa como de Sudáfrica quedarán pendiendo de un hilo. En la última fecha jugarán México-República Checa y Corea del Sur-Sudáfrica.

Mundial 2026 México República Checa Corea del Sur
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