Santiago Ulrich: "Me puse en el auto a llorar"

Mientras junto al resto de los entrerrianos buscan los fondos para poder viajar, Pipa habló con Ovación. “Este será, gracias a Dios, mi primer Mundial. Se jugó antes de la pandemia en Marruecos, pero yo hacía poco que había empezado y no puede llegar deportivamente a estar clasificado. Luego se jugaba en Japón, pero se suspendió por la pandemia y ahora se reanudaron los mundiales y gracias a Dios clasifiqué para llegar a mi primer Mundial”, dijo y continuó: “Para todo deportista es la cima y la gran meta de cada uno es poder llegar a representar a tu país en cualquier competencia y más aún, más importante es hacerlo en un Mundial que es la meca de cualquier deporte. Estoy muy contento y emocionado. Cuando logré la clasificación me puse en el auto a llorar solo porque llegué a lo más alto que un deportista puede aspirar que es jugar un Mundial. Luego de ahí en más, como me vaya o como transcurran las cosas es otro tema, pero la verdad feliz porque es lo que uno ansiaba, representar al país en un Mundial”.