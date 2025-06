Santiago Reggiardo, de un festejo solitario en 2021 a la gloria de Platense campeón.

"Mis hijos me decían: 'Papá, vos tuviste la suerte de ver a la Argentina salir campeón en el 78, el 86, el último mundial, viste a Maradona, a Messi, y ahora también lo viste a Platense campeón'. Eso es algo increíble, la verdad", comentó Santiago, reflejando la profunda emoción por el histórico título de su club.

De un festejo solitario a la gloria de Platense

El amor de Santiago por Platense no es algo reciente. En 2021, cuando el club ascendió a Primera División, vivió ese momento de manera única. Festejó solo en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, un lugar con un significado especial para él. Para Santiago, ese ascenso fue una vivencia que marcó su vida y que, ahora, se ve coronada por el título de campeón.

Santiago también destacó la importancia de los entrenadores y el sacrificio del equipo: "Los técnicos, también creo que tienen mucho que ver, son gente muy sacrificada, vienen de la Primera B, del Nacional B, y eso se contagió a la gente también. Se coronó por esto. Platense salió campeón gracias a eso".

El hincha de Platense se mostró emocionado con el futuro que le espera a su club en la Copa Libertadores 2026. Aunque aún no se conocen los detalles de los rivales, Santiago tiene claro que no se perderá el debut. "Voy a estar presente en el primer partido de una copa internacional que Platense juegue, en el estadio o en otro estadio, ahí voy a estar. No tengo la menor duda", aseguró.

Santiago, hincha de Platense, se siente privilegiado de vivir este momento en familia. "Es un sueño. Todavía no lo puedo creer. Estoy feliz de poder vivirlo en familia, con los míos". Con el título logrado y la vista puesta en la Copa Libertadores, Reggiardo tiene claro que este es solo el principio de un camino lleno de emociones para su amado Platense.