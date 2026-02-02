Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Los Pumas debutarán el 4 de octubre de 2027 ante Canadá en Brisbane. En el grupo del plantel argentino se encuentran, además, España y Fiji.

2 de febrero 2026 · 18:55hs
Tras haber realizado el sorteo de grupos y luego de conocerse las sedes y los estadios, World Rugby reveló el fixture para el Mundial de Rugby 2027 en Australia, que se desarrollará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre del próximo año. El debut de Los Pumas en el Grupo C será el lunes 4/10 frente a Canadá en Brisbane.

El fixture para Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027

Los Pumas, que fueron cabezas de serie para el sorteo y quedaron en el Grupo C, comenzarán su recorrido en el Mundial de Australia enfrentando a Canadá, el 4 de octubre en Brisbane. El segundo encuentro para los argentinos será frente a España, el 10/10 en Melbourne, mientras que en el cierre de la etapa regular se medirán con Fiji, el 16/10 en Adelaida.

  • 4/10 Los Pumas vs Canadá - Brisbane Stadium, Brisbane - (5:45 am en Argentina)

  • 10/10 Los Pumas vs España - Docklands Stadium, Melbourne - (1:15 am en Argentina)

  • 16/10 Los Pumas vs Fiji - Adelaide Oval, Adelaida - (15/10 a las 23.45 en Argentina)

Los Pumas 1
Los partidos más atrapantes en la fase de grupos y cómo será la definición del Mundial de Rugby 2027

Con 24 equipos divididos en seis zonas, la RWC 2027 tendrá algunos partidos más que interesantes y que seguramente definirán los liderazgos en la fase de grupos. El encuentro inaugural lo protagonizará el local, Australia, ante el debutante Hong Kong China, el 1 de octubre en Perth. Será el único evento de la primera jornada.

También por la Zona A, los Wallabies jugarán un clásico histórico frente a los All Blacks el 9/10 en Sídney. En la Zona B, los Springboks enfrentarán a la Italia de Gonzalo Quesada el 3/10 en Adelaida, Irlanda y Escocia se medirán el 10/10 en Perth por la Zona D e Inglaterra y Gales animarán el derby británico en la Zona F el 16/10 en Sídney. Francia, gran favorito en la Zona E, tendría ante Japón su choque más exigente, el 9/10 en Brisbane.

A su vez, los octavos de final (clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros) se desarrollarán el 23 y 24 de octubre. Los clasificados a cuartos de final jugarán entre el 30 y el 31, las semifinales serán los días 5 y 6 de noviembre, el partido por el tercer puesto se jugará el 12/11 y la gran final del Mundial de Rugby 2027 será el 13/11 en Sídney.

Sudamérica, presente: el camino para Uruguay y Chile en la Copa del Mundo de Australia 2027

Chile y sus desafíos en la Zona A: dos gigantes y un objetivo claro

Los Cóndores participarán por segunda vez en un Mundial de Rugby y compartirán zona nada menos que con los All Blacks (tres títulos) y los Wallabies (dos). Para el conjunto dirigido por Pablo Lemoine, el reto será obtener su primera victoria en la competencia y las mayores posibilidades estarán frente al debutante, Hong Kong China.

El debut chileno será ante los poderosos hombres de negro, el 2 de octubre en Perth. Una semana más tarde se verán las caras con los asiáticos en Townsville y el último test será frente a los locales, el 16 en Brisbane.

  • 2/10 Chile vs Nueva Zelanda - Perth Stadium, Perth

  • 9/10 Chile vs Hong Kong China - North Queensland Stadium, Townsville

  • 16/10 Chile vs Australia - Brisbane Stadium, Brisbane

Uruguay, frente a tres europeos y un exigente calendario en la Zona D

En la que será su sexta intervención en una Copa del Mundo, Los Teros buscarán dar otro paso en este nuevo formato extendido y tratarán de quedarse con uno de los cupos para meterse en los octavos de final. Con Irlanda y Escocia como favoritos, el desafío para el equipo de Rodolfo Ambrosio pasará por la competitividad ante las dos naciones de Tier 1 y por lo que pueda hacer frente a Portugal.

El camino para los uruguayos comenzará frente a los escoceses en Melbourne, el 3 de octubre. El día 11, en tanto, jugarán frente a los lusos en Newcastle y luego volverán al Docklands Stadium para enfrentar a los irlandeses.

  • 3/10 Uruguay vs Escocia - Docklands Stadium, Melbourne

  • 11/10 Uruguay vs Portugal - Newcastle Stadium, Newcastle

  • 17/10 Uruguay vs Irlanda - Docklands Stadium, Melbourne

El fixture completo del Mundial de Rugby 2027 en Australia

Fase de grupos - RWC 2027

1 - 1/10 - 18:45 - Australia v Hong Kong China - Grupo A - Perth Stadium, Perth

2 - 2/10 - 12:15 - Gales v Zimbabue - Grupo F - Adelaide Oval, Adelaida

3 - 2/10 - 13:15 - Nueva Zelanda v Chile - Grupo A - Perth Stadium, Perth

4 - 2/10 - 17:45 - Francia v Estados Unidos - Grupo E - Docklands Stadium, Melbourne

5 - 2/10 - 20:15 - Inglaterra v Tonga - Grupo F - Brisbane Stadium, Brisbane

6 - 3/10 - 12:15 - Japón v Samoa - Grupo E - Newcastle Stadium, Newcastle

7 - 3/10 - 14:15 - Sudáfrica v Italia - Grupo B - Adelaide Oval, Adelaida

8 - 3/10 - 17:15 - Escocia v Uruguay - Grupo D - Docklands Stadium, Melbourne

9 - 3/10 - 20:15 - Georgia v Rumania - Grupo B - North Queensland Stadium, Townsville

10 - 4/10 - 14:15 - Fiji v España - Grupo C - Newcastle Stadium, Newcastle

11 - 4/10 - 17:15 - Irlanda v Portugal - Grupo D - Sydney Football Stadium, Sídney

12 - 4/10 - 18:45 - Argentina v Canadá - Grupo C - Brisbane Stadium, Brisbane

13 - 8/10 - 18:15 - Gales v Tonga - Grupo F - Docklands Stadium, Melbourne

14 - 8/10 - 20:15 - Inglaterra v Zimbabue - Grupo F - Adelaide Oval, Adelaida

15 - 9/10 - 12:15 - Estados Unidos v Samoa - Grupo E - Perth Stadium, Perth

16 - 9/10 - 17:10 - Nueva Zelanda v Australia - Grupo A - Stadium Australia, Sídney

17 - 9/10 - 18:45 - Francia v Japón - Grupo E - Brisbane Stadium, Brisbane

18 - 9/10 - 20:15 - Chile v Hong Kong China - Grupo A - North Queensland Stadium, Townsville

19 - 10/10 - 12:15 - Fiji v Canadá - Grupo C - Adelaide Oval, Adelaida

20 - 10/10 - 15:15 - Argentina v España - Grupo C - Docklands Stadium, Melbourne

21 - 10/10 - 16:45 - Sudáfrica v Georgia - Grupo B - Brisbane Stadium, Brisbane

22 - 10/10 - 17:45 - Irlanda v Escocia - Grupo D - Perth Stadium, Perth

23 - 11/10 - 17:15 - Uruguay v Portugal - Grupo D - Newcastle Stadium, Newcastle

24 - 11/10 - 19:45 - Italia v Rumania - Grupo B - Sydney Football Stadium, Sídney

25 - 15/10 - 17:15 - Nueva Zelanda v Hong Kong China - Grupo A - Docklands Stadium, Melbourne

26 - 15/10 - 20:00 - Japón v Estados Unidos - Grupo E - Adelaide Oval, Adelaida

27 - 15/10 - 20:15 - Tonga v Zimbabue - Grupo F - North Queensland Stadium, Townsville

28 - 16/10 - 13:15 - Argentina v Fiji - Grupo C - Adelaide Oval, Adelaida

29 - 16/10 - 15:10 - Australia v Chile - Grupo A - Brisbane Stadium, Brisbane ]

30 - 16/10 - 19:45 - Inglaterra v Gales - Grupo F - Stadium Australia, Sídney

31 - 16/10 - 20:15 - España v Canadá - Grupo C - North Queensland Stadium, Townsville

32 - 17/10 - 12:15 - Italia v Georgia - Grupo B - Newcastle Stadium, Newcastle

33 - 17/10 - 14:45 - Irlanda v Uruguay - Grupo D - Docklands Stadium, Melbourne

34 - 17/10 - 16:15 - Escocia v Portugal - Grupo D - Brisbane Stadium, Brisbane

35 - 17/10 - 19:45 - Francia v Samoa - Grupo E - Sydney Football Stadium, Sídney

36 - 17/10 - 19:15 - Sudáfrica v Rumania - Grupo B - Perth Stadium, Perth

Octavos de final - RWC 2027

37 - 2° Zona C v 2° Zona F - Sydney Football Stadium, Sídney

38 - 1° Zona A v 3° Zona C|E|F - Brisbane Stadium, Brisbane

39 - 1° Zona E v 2° Zona D - Docklands Stadium, Melbourne

40 - 1° Zona B v 3° Zona D|E|F - Perth Stadium, Perth

41 - 1° Zona C v 3° Zona A|E|F - Sydney Football Stadium, Sídney

42 - 1° Zona D v 3° Zona B|E|F - Docklands Stadium, Melbourne

43 - 2° Zona A v 2° Zona E - Brisbane Stadium, Brisbane

44 - 1° Zona F v 2° Zona B - Perth Stadium, Perth

Cuartos de final - RWC 2027

45 - Ganador R16 (2) v Ganador R16 (4) - Stadium Australia, Sídney

46 - Ganador R16 (1) v Ganador R16 (3) - Brisbane Stadium, Brisbane

47 - Ganador R16 (5) v Ganador R16 (6) - Brisbane Stadium, Brisbane

48 - Ganador R16 (7) v Ganador R16 (8) - Stadium Australia, Sídney

Semifinales - RWC 2027

49 - Ganador QF1 v Ganador QF2 - Stadium Australia, Sídney

50 - Ganador QF3 v Ganador QF4 - Stadium Australia, Sídney

Tercer puesto - RWC 2027

51 - Perdedor SF1 v Perdedor SF2 - Stadium Australia, Sídney

Final - RWC 2027

52 - Ganador SF1 v Ganador SF2 - Final - Stadium Australia, Sídney

