Un exentrenador de Patronato es el nuevo DT de San Lorenzo

El ex-DT de Patronato Gustavo Álvarez llegó a un acuerdo con la entidad Azulgrana y será el nuevo entrenador del equipo.

San Lorenzo se encuentra a una firma de concretar la llegada del exentrenador de Patronato Gustavo Álvarez, entrenador de 53 años que viene de un exitoso paso por el fútbol chileno al ser campeón con Huachipato y Universidad de Chile. La entidad confirmó este domingo que será el nuevo DT.

Luego de que Pablo Guede se bajara de la carrera y de la imposibilidad de poder cerrar a Martín Palermo, la dirigencia azulgrana fue por el DT que viene de cerrar un exitoso paso por la U, club con el que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana (marcado por el bochorno ante Independiente en Avellaneda) y logró gritar campeón en dos oportunidades (Copa Chile 2024 y Supercopa de Chile 2025).

El acuerdo entre las partes es hasta fin de año y se espera que mañana mismo firme su nuevo contrato, jornada en la que tendría también su primer entrenamiento con el equipo que fue goleado 5-2 por Defensa y Justicia y triunfó 5-0 ante Dep. Rincón en su debut por Copa Argentina.

De cara al encuentro de este miércoles ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, existe la posibilidad de que Álvarez tenga su primera presentación como nuevo DT del Ciclón. Si bien todavía no se rescindió el contrato del despedido Damián Ayude, puede recibir un permiso especial por parte de AFA para tomar las riendas del equipo contra el Malevo.

La experiencia de Gustavo Álvarez

Previo a este principio de acuerdo con San Lorenzo, Álvarez estuvo en la órbita de la Selección de Chile como también la de Perú. Oriundo de Lomas de Zamora, el DT dejó su cargo en el gigante chileno tras dos temproadas y con dos títulos en su paso por el club. En Argentina había tenido experiencias en las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que más tarde dirigió a Patronato, Temperley y Aldosivi. A su vez, tuvo dos experiencias en el fútbol peruano, ya que dirigió a Sports Boys en 2021 y a Atlético Grau en 2022.

Álvarez fue campeón con Huachipato (primera consagración en la historia para el Acelero) y obtuvo dos títulos en la U: la Copa de Chile y la Supercopa. A su vez, en el país se quedó con el campenato de la Primera Nacional en la temporada 2017-18, cuando comandaba al Tiburón.