Rugby: Estudiantes perdió en su visita a Río Cuarto

En una jornada de duelos relevantes, en la carrera por quedar entre los mejores, la quinta fecha del Torneo del Interior A de rugby produjo la derrota de Estudiantes de Paraná en la ciudad de Río Cuarto frente a Urú Curé por 27 a 12 con el arbitraje del rosarino Federico Longobardi. Por su parte, Santa Fe Rugby no pudo ante Córdoba Athlétic y cayó derrotado en Sauce Viejo por 36 a 13 bajo el arbitraje del tucumano Pedro López Vildoza.

Además, Universitario de Tucumán cayó ante San Martín de Villa María 23 a 17, Los Tarcos derrotó a CURNE 27 a 24 y Urú Curé de Río Cuarto doblegó a Estudiantes de Paraná 27 a 12. En la Zona 2, Tucumán Rugby le ganó a Universitario de Córdoba 32 a 26, Duendes a Gimnasia y Esgrima 23 a 16, Jockey de Córdoba a Old Lions 39 a 10 y Marista de Mendoza a Jockey de Rosario en Fisherton 42 a 14. En la próxima fecha jugarán Santa Fe Rugby con Los Tarcos en Tucumán, Estudiantes con Universitario de Tucumán, CURNE con San Martín, Córdoba Athlétic con Urú Curé, Uni de Córdoba con Marista, Old Lions con Jockey de Rosario, GER con Jockey de Córdoba y Tucumán Rugby con Duendes.

En el Torneo del Interior B, en cumplimiento de la 4° fecha, CRAI derrotó a Sporting de Mar del Plata por 42 a 20 en un partido disputado a la vera de la autopista, bajo el control del formoseño Maximiliano Busaniche.

En el otro cruce del grupo, Banco de Mendoza cayó de local ante Old Resian por 31 a 17. La tabla de posiciones quedó así: CRAI 18, Old Resian y Sporting de Mar del Plata 9, Banco de Mendoza 2. En la próxima fecha jugarán CRAI con Banco de Mendoza y Sporting con Old Resian de Rosario.

En la Zona 6, Tequé de Mendoza cayó frente a Liceo por 38 a 36, y Universitario de Rosario derrotó a Aranduroga de Corrientes por 37 a 12. En la Zona 3, en Concepción, Huirapuca venció a Tala de Córdoba por 22 a 18, y La Tablada de Córdoba derrotó a Natación y Gimnasia en Tucumán 45 a 23. En la Zona 4, Jockey de Salta superó a Mar del Plata Club 34 a 33, y Tucumán LT a Sociedad Sportiva por 36 a 19.