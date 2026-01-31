Uno Entre Rios | Ovación | Rowing

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

Como visitante, Rowing se impuso por 3-0 (25-17, 25-21 y 25-23) sobre Echagüe. Este domingo, desde las 19, en el Parque Berduc volverán a enfrentarse.

31 de enero 2026 · 16:15hs
Rowing fue superior y así lo reflejó el resultado.

Prensa FeVA

Rowing fue superior y así lo reflejó el resultado.

El clásico paranaense de la Liga Nacional de Vóley Masculino (LNV) fue para Rowing. Por la Zona A, Echagüe recibió al Remero en el estadio Luis Butta, donde el visitante fue superior y se llevó la victoria por 3-0 (25-17, 25-21 y 25-23), en la séptima presentación para cada uno, que le puso fin a la primera rueda de encuentros.

El partido tuvo un inapelable desarrollo favorable al conjunto dirigido por Jesús Nadalín sigue invicto en Paraná y se dio el gusto de ganar por primera vez como visitante.

Carlos Ullan presenta Canción con Todos en el Paraná Rowing Club.

Carlos Ullan presenta "Canción con Todos" en el Paraná Rowing Club

David Carricaburu y Mariano Rivero palpitaron el derby paranaense en la Liga Nacional.

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

La victoria dejó al Albiceleste con 14 puntos en la posición de escolta de la Zona A, solo por detrás de La Calera, que tiene 15 unidades. El Negro, por su parte, está último e la tabla de posiciones del grupo con apenas cinco puntos, producto de una victoria y dos derrotas por la mínima.

Echagüe, dirigido por Juan Corona, formó con: Franco Bournot Nasca, Denis Pérez, Juan Hollman, Héctor Ganduglia, Elián Carricaburu y Henry Sinner. Como líberos se desempeñaron Jesús Rondán y Fausto Galizzi Kohan.

Por su parte, Nadalín puso en cancha a: Felipe Requejo, Martín Pérez, Facundo Nadalín, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Valentino Rivarola. Los líberos del encuentro fueron David Rodríguez y Francisco Pérez.

Rowing y Echagüe vuelven a verse las caras

La próxima presentación para ambos elencos será este domingo, a partir de las 19, en el estadio Parque Escolar Enrique Berduc. Los árbitros del encuentro serán Gabriel Casari y Renzo Leiva.

Rowing Echagüe Liga Nacional vóley
