Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Rowing y Echagüe serán locales en el tercer fin de semana de competencia en la Liga Nacional Masculina de Vóley . Este sábado, desde las 21, el Remero recibirá en el gimnasio del Parque Escolar Enrique Berduc a Villa Dora de Santa Fe; mientras que el Negro será visitando en el estadio Luis Butta por Libertad de San Jerónimo Norte.

En tanto que este domingo, desde las 19, el AEC será anfitrión de Villa Dora y, a partir de las 20, el PRC recibirá a Libertad.

Los equipos paranaenses vienen de ser derrotados el pasado weekend, por lo que necesitan recuperarse. Rowing ganó sus dos primeros partidos y, luego cayó en los dos siguientes; mientras que tras su debut triunfal, Echagüe acumula tres derrotas consecutivas y necesita recuperarse.

Otros partidos de la Liga Nacional Masculina de Vóley

Este sábado también jugarán Obras de San Juan-La Calera de Córdoba, UVT de San Juan-Lafinur de San Luis, Sonder de Rosario-Citta de Villa Constitución y Normal de Rosario-Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Todos los partidos serán a las 21.

Mientras que el domingo, desde las 19, se medirán UVT-La Calera, Obras-Lafinur, Ateneo Mariano Moreno de Catamarca-Ferro Carril Oeste, Infernales de Salta-Estudiantes de La Plata, Sonder-Gimnasia y Esgrima y Normal-Citta