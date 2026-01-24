Uno Entre Rios | Ovación | Liga Nacional

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

En el tercer fin de semana de la Liga Nacional, a las 21 el Remero recibirá a Villa Dora de Santa Fe y el Negro será local de Libertad de San Jerónimo Norte.

24 de enero 2026 · 14:58hs
Tras tres derrotas consecutivas

Prensa Echagüe

Tras tres derrotas consecutivas, Echagüe buscará la recuperación en la Liga Nacional.

Rowing y Echagüe serán locales en el tercer fin de semana de competencia en la Liga Nacional Masculina de Vóley. Este sábado, desde las 21, el Remero recibirá en el gimnasio del Parque Escolar Enrique Berduc a Villa Dora de Santa Fe; mientras que el Negro será visitando en el estadio Luis Butta por Libertad de San Jerónimo Norte.

En tanto que este domingo, desde las 19, el AEC será anfitrión de Villa Dora y, a partir de las 20, el PRC recibirá a Libertad.

Rowing perdió ante La Calera de Córdoba.

Liga Nacional: fin de semana negro para Rowing y Echagüe

Echagüe perdió en su visita a La Calera de Córdoba.

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Los equipos paranaenses vienen de ser derrotados el pasado weekend, por lo que necesitan recuperarse. Rowing ganó sus dos primeros partidos y, luego cayó en los dos siguientes; mientras que tras su debut triunfal, Echagüe acumula tres derrotas consecutivas y necesita recuperarse.

Otros partidos de la Liga Nacional Masculina de Vóley

Este sábado también jugarán Obras de San Juan-La Calera de Córdoba, UVT de San Juan-Lafinur de San Luis, Sonder de Rosario-Citta de Villa Constitución y Normal de Rosario-Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Todos los partidos serán a las 21.

Mientras que el domingo, desde las 19, se medirán UVT-La Calera, Obras-Lafinur, Ateneo Mariano Moreno de Catamarca-Ferro Carril Oeste, Infernales de Salta-Estudiantes de La Plata, Sonder-Gimnasia y Esgrima y Normal-Citta

Liga Nacional Rowing Echagüe vóley
Noticias relacionadas
Echagüe le ganó a UVT y perdió ante Obras este domingo.

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Tras un pésimo 2025, River quiere empezar con el pie derecho este año.

River tiene su estreno este sábado

Arsenal de Viale y Peñarol de Paraná definirán el liderazgo de la Zona 1 de la Copa Entre Ríos.

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

El argentino durante la presentación junto al francés Pierre Gasly y Flavio Briatore. 

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Ver comentarios

Lo último

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Ultimo Momento
Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Policiales
Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Ovación
Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

River tiene su estreno este sábado

River tiene su estreno este sábado

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

La provincia
Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Diputados dio sanción definitiva a la emergencia en obra pública en Entre Ríos

Diputados dio sanción definitiva a la emergencia en obra pública en Entre Ríos

Empresas entrerrianas estarán en Gulfood 2026, la feria de alimentos y bebidas de Medio Oriente y África

Empresas entrerrianas estarán en Gulfood 2026, la feria de alimentos y bebidas de Medio Oriente y África

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Dejanos tu comentario