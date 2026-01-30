Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias Personas desconocidas ingresaron al edificio escolar, forzaron una reja y sustrajeron cinco tablets. También accedieron a salas, comedor y cocina. 30 de enero 2026 · 14:58hs

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias.

La comunidad educativa de la Escuela N° 192 "Las Malvinas" y de la Escuela Secundaria N° 27 Anexo Orientada informó que este viernes se produjo un hecho delictivo en el edificio escolar, ubicado en la localidad de Hernandarias.

Según se indicó, personas desconocidas forzaron una reja e ingresaron a dos salas, donde revolvieron documentación y sustrajeron cinco tablets pertenecientes al Programa Nacional Escuelas Alfa en Red. Además, los autores del hecho accedieron al sector del comedor escolar y a la cocina.

Desde las instituciones repudiaron el hecho de inseguridad y solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda contribuir a esclarecer lo sucedido. Asimismo, agradecieron la comprensión y el acompañamiento en este momento.