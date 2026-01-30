El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

Nicolás Retamar se convirtió en refuerzo del Calamar para esta temporada. El ex-Atlético Paraná viene de ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia.

El exfutbolista de Atlético Paraná Nicolás Retamar es nuevo jugador del Club Atlético Platense. El delantero uruguayense llegó al Calamar a préstamo desde Ferro Carril Oeste sin cargo y con opción de compra hasta el 31 de diciembre de este año. El entrerriano viene de ser campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Kevin Nicolás Retamar nació el 6 de febrero de 1999 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Es un extremo diestro que se desempeña mejor acompañando a un nueve aunque también puede hacer las veces de referencia de área.

El atacante de 26 años se suma ahora a la delantera del equipo de Walter Zunino para aportar su velocidad, capacidad de asistencia y de gol en una temporada en la que quiere afianzarse en Primera y lograr el primer roce internacional de su carrera.

La ascendente carrera de Nicolás Retamar

Retamar se formó en Juventud Unida de Gualeguaychú y luego pasó a otro club de su provincia natal: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Además, vistió la camiseta de Barracas Central, Sportivo Las Parejas y Atlético Paraná, donde convirtió seis goles en 14 partidos cuando el Gato logró el ascenso al Federal A en 2022. De barrio San Martín dio el salto a Güemes de Santiago del Estero, en la Primera Nacional.

En el Gaucho sumó 22 partidos y convirtió ocho goles. Esto despertó el interés de un club de Buenos Aires: Ferro Carril Oeste, el actual dueño de su pase. A Caballito llegó en 2022 y debutó en febrero de 2023 logrando afirmarse en la categoría hasta dar el salto a la Primera División. En total, contabilizó 63 partidos y 13 goles hasta octubre de 2024.

Su último club fue Independiente Rivadavia de Mendoza en la élite de nuestro fútbol. A la Lepra llegó a préstamo y alzó la última Copa Argentina. Retamar jugó 16 partidos oficiales, repartió tres asistencias y convirtió cinco goles. Uno de ellos fue a Platense en Rosario, la noche en la que los mendocinos pasaron a la siguiente fase de la copa por penales. El entrerriano también convirtió el 3-2 parcial en la definición desde los 12 pasos ante Argentinos Juniors, por la final del certámen.