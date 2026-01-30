Uno Entre Rios | Ovación | Nicolás Retamar

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

Nicolás Retamar se convirtió en refuerzo del Calamar para esta temporada. El ex-Atlético Paraná viene de ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia.

30 de enero 2026 · 16:29hs
El delantero entrerriano Nicolás Retamar reforzará la ofensiva del Calamar.

Prensa Platense

El delantero entrerriano Nicolás Retamar reforzará la ofensiva del Calamar.

El exfutbolista de Atlético Paraná Nicolás Retamar es nuevo jugador del Club Atlético Platense. El delantero uruguayense llegó al Calamar a préstamo desde Ferro Carril Oeste sin cargo y con opción de compra hasta el 31 de diciembre de este año. El entrerriano viene de ser campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Kevin Nicolás Retamar nació el 6 de febrero de 1999 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Es un extremo diestro que se desempeña mejor acompañando a un nueve aunque también puede hacer las veces de referencia de área.

La intendenta Rosario Romero recibió al CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani, para hablar sobre la llegada de Capibaras XV a Paraná.

Capibaras XV será presentado en Paraná

Dirigentes, boxeadores, técnicos y público general en la charla que organizó la Comisión Municipal de Box.

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

El atacante de 26 años se suma ahora a la delantera del equipo de Walter Zunino para aportar su velocidad, capacidad de asistencia y de gol en una temporada en la que quiere afianzarse en Primera y lograr el primer roce internacional de su carrera.

La ascendente carrera de Nicolás Retamar

Retamar se formó en Juventud Unida de Gualeguaychú y luego pasó a otro club de su provincia natal: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Además, vistió la camiseta de Barracas Central, Sportivo Las Parejas y Atlético Paraná, donde convirtió seis goles en 14 partidos cuando el Gato logró el ascenso al Federal A en 2022. De barrio San Martín dio el salto a Güemes de Santiago del Estero, en la Primera Nacional.

En el Gaucho sumó 22 partidos y convirtió ocho goles. Esto despertó el interés de un club de Buenos Aires: Ferro Carril Oeste, el actual dueño de su pase. A Caballito llegó en 2022 y debutó en febrero de 2023 logrando afirmarse en la categoría hasta dar el salto a la Primera División. En total, contabilizó 63 partidos y 13 goles hasta octubre de 2024.

Su último club fue Independiente Rivadavia de Mendoza en la élite de nuestro fútbol. A la Lepra llegó a préstamo y alzó la última Copa Argentina. Retamar jugó 16 partidos oficiales, repartió tres asistencias y convirtió cinco goles. Uno de ellos fue a Platense en Rosario, la noche en la que los mendocinos pasaron a la siguiente fase de la copa por penales. El entrerriano también convirtió el 3-2 parcial en la definición desde los 12 pasos ante Argentinos Juniors, por la final del certámen.

Nicolás Retamar Platense Independiente Rivadavia Atlético Paraná
Noticias relacionadas
Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate.

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

Novak Djokovic, a un partido de su 25° título de Grand Slam.

Novak Djokovic volvió a hacer historia y se metió en la final del Abierto de Australia

Eusebio Guiñazú es el nuevo entrenador asistente de Los Pumitas.

Eusebio Guiñazú es el nuevo entrenador asistente de Los Pumitas

Kendry Páez llegó a Buenos Aires para sumarse a River Plate.

Kendry Páez llegó a Buenos Aires para sumarse a River Plate

Ver comentarios

Lo último

Capibaras XV será presentado en Paraná

Capibaras XV será presentado en Paraná

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

Ultimo Momento
Capibaras XV será presentado en Paraná

Capibaras XV será presentado en Paraná

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

Novak Djokovic volvió a hacer historia y se metió en la final del Abierto de Australia

Novak Djokovic volvió a hacer historia y se metió en la final del Abierto de Australia

Policiales
Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Ovación
Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

Capibaras XV será presentado en Paraná

Capibaras XV será presentado en Paraná

La provincia
Un 98% de los incendios son por causas humanas

"Un 98% de los incendios son por causas humanas"

Canes de la Policía de Entre Ríos utilizan botas especiales ante las altas temperaturas

Canes de la Policía de Entre Ríos utilizan botas especiales ante las altas temperaturas

Abel Pintos encabeza la venta de plateas para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

Abel Pintos encabeza la venta de plateas para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

Modo Peña tuvo una nueva noche con gran convocatoria en Paraná

Modo Peña tuvo una nueva noche con gran convocatoria en Paraná

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Dejanos tu comentario