Rosario Central va por la recuperación ante Atlético Tucumán

A las 21, Rosario Central y Atlético Tucumán se enfrentarán en el Gigante de Arroyito. Además, Aldosivi será anfitrión de Estudiantes de Río Cuarto.

Rosario Central y Atlético Tucumán se enfrentarán desde las 21, en el Estadio Gigante de Arroyito. El Canalla está en vísperas de su debut por Copa Libertadores y pondría mayoría de suplentes, sumado a que esperan por la recuperación de Ángel Di María.

La Academia viene de perder 2-0 contra Independiente Rivadavia en Mendoza, puntero absoluto, la fecha pasada y no pudo prenderse de lleno en la pelea por el primer puesto de la Zona B ni la tabla anual. Sin embargo, el andar de Central es bueno y antes de esta derrota había ganado tres de sus últimos cuatro encuentros, lo que lo posiciona en el sexto puesto de su zona con 18 puntos, a ocho del líder.

De todos modos, el principal objetivo del conjunto rosarino en el semestre es la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde estará en el Grupo H con Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela. Rosario Central debutará el jueves por la noche contra el conjunto ecuatoriano en el Gigante de Arroyito.

La gran duda de Jorge Almirón es si arriesga a Ángel Di María, ya que Fideo arrastra una molestia en el aductor derecho desde hace varias semanas. Lo más probable es que descanse contra Atlético Tucumán y, dependiendo de cómo se sienta, juegue de arranque por la Libertadores o vaya al banco de suplentes.

Por su parte, el Decano recuperó la alegría con dos victorias: primero venció 1-0 a Gimnasia en su estadio por el Torneo Apertura y luego se impuso por 2-1 a Sportivo Barracas por los 32vos de final de la Copa Argentina. Atlético Tucumán sigue muy mal posicionado en la tabla y marcha 13° con nueve puntos, por lo que si quiere seguir peleando por la clasificación a playoffs deberá traerse un triunfo de Rosario.

Más temprano se miden Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto

Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán desde las 13.30, en el Estadio José María Minella. Dos de los peores equipos del campeonato juegan un partido clave en Mar del Plata pensando en las dos tablas y la permanencia en Primera División.

El Tiburón atraviesa un momento crítico que ni siquiera la llegada de Israel Damonte como entrenador, tras la salida de Guillermo Farré, pudo estabilizar. El martes pasado cayó 2-0 frente a Argentinos Juniors como local por la fecha 7, que había sido postergada, y se hundió en las dos tablas que lo tienen complicado con el descenso. Está 28° en los promedios y sólo tiene por debajo a Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, los dos equipos que ascendieron en esta temporada. A su vez, se encuentra anteúltimo en la tabla anual con cinco puntos y como el León del Imperio se encuentra último en la primera.

La realidad del equipo de Río Cuarto no dista mucho de la de Aldosivi, e incluso es un poco peor. El León del Imperio todavía no pudo acomodarse a la Primera División y apenas suma cuatro unidades, producto de una victoria (2-0 ante Huracán), un empate y nueve derrotas, y hace pocas semanas Iván Delfino dejó su cargo como entrenador. Por el momento, el club no anunció a su reemplazante y Gerardo Acuña sigue siendo el entrenador interino.