Rodolfo D'Onofrio chicaneó a Boca por la gente que llevó a Nashville

La rivalidad entre River y Boca no descansa ni siquiera en torneos donde no se enfrentan cara a cara. En pleno Mundial de Clubes, la discusión se trasladó a las tribunas: los hinchas de ambos equipos coparon ciudades, alentaron en partidos ajenos y dejaron su huella. Pero esta vez, fue Rodolfo D’Onofrio quien avivó el fuego desde Estados Unidos.

El ex presidente del Millonario estuvo presente en un evento en Seattle y no evitó lanzar una chicana al eterno rival. Se refirió a la presencia de la hinchada de Boca en el duelo ante Auckland City, en Nashville, donde se registró una concurrencia muy inferior a la que habían tenido en Miami frente a Benfica y Bayern Múnich. “Cuando les tocó ir a dos horas del lugar, prácticamente había un tercio de los que estaban en Miami”, lanzó.

La frase encendió las redes y rápidamente se viralizó, especialmente entre hinchas de River, que también vienen marcando presencia en el torneo. El día anterior al cruce entre Boca y Auckland City, un nutrido grupo de fanáticos millonarios alentó a Atlético de Madrid ante Botafogo en Los Ángeles, como una forma simbólica de marcar territorio y rivalidad global.

Más allá de la chicana, D’Onofrio también se permitió dejar un mensaje de unidad para los hinchas de River. “Para ganar campeonatos hay que estar todos juntos: cuerpo técnico, jugadores, dirigentes e hinchas. Si estamos divididos es mucho más difícil. Siempre tratemos de estar unidos”, expresó, recordando su gestión entre 2013 y 2021.

Rodolfo D'Onofrio también recordó la final de Madrid

El dirigente no se fue sin apelar a la memoria más profunda del hincha de River: la final de Madrid en 2018. “Alguien me dijo que el que perdía esa final iba a tardar 20 años en olvidarla. Yo les recuerdo que, desde ese día, Boca no ganó más nada”, dijo, tocando una de las fibras más sensibles del fútbol argentino contemporáneo.

Finalmente, D’Onofrio bajó el tono e hizo un llamado a la convivencia pacífica en el mundo del deporte rey: “Esto es un juego, hay que vivirlo de esa manera. Cuando nos crucemos con un adversario, saludémoslo. El fútbol argentino necesita menos violencia y más respeto”.