Cronograma de pagos: inicia el lunes 5
La provincia informó el cronograma de pagos correspondiente a diciembre de 2025 para las y los trabajadores activos y pasivos de la administración pública.
29 de diciembre 2025 · 11:43hs
El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes 3 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.
El cronograma
- Lunes 5 de enero (acreditación el 3 de enero): hasta 943.000 pesos.
- Martes 6 de enero: desde 943.001 hasta 1.127.000 pesos.
- Miércoles 7 de enero: desde 1.127.001 hasta 1.430.000 pesos.
- Jueves 8 de enero: desde 1.430.001 hasta 1.978.000 pesos.
- Viernes 9 de enero: desde 1.978.001 pesos en adelante.