Cronograma de pagos: inicia el lunes 5

La provincia informó el cronograma de pagos correspondiente a diciembre de 2025 para las y los trabajadores activos y pasivos de la administración pública.

29 de diciembre 2025 · 11:43hs
El gobierno provincial informa el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025 para las y los trabajadores activos y pasivos de la administración pública.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes 3 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

  • Lunes 5 de enero (acreditación el 3 de enero): hasta 943.000 pesos.
  • Martes 6 de enero: desde 943.001 hasta 1.127.000 pesos.
  • Miércoles 7 de enero: desde 1.127.001 hasta 1.430.000 pesos.
  • Jueves 8 de enero: desde 1.430.001 hasta 1.978.000 pesos.
  • Viernes 9 de enero: desde 1.978.001 pesos en adelante.
