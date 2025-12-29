En el Centro de Salud de La Concepción la atención de Salud Mental creció un 62%

Uno Entre Rios | La Provincia | Salud mental

Un 60% de los pacientes en salud mental que han concurrido al centro de salud son niños menores de 12 años.

29 de diciembre 2025 · 09:38hs
El Centro de Atención Primaria de Salud Municipal de barrio La Concepción atendió, durante 2025, un 62% más de pacientes en salud mental respecto a 2024. Dicha cifra surge de los relevamientos que la Dirección de Salud Mental, perteneciente a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay

El doctor y director del Centro de Atención Primaria de Salud Municipal en el barrio La Concepción de Concepción del Uruguay, Nicolás Angelini, ha realizado un informe de su trabajo en dicho efector de primer nivel de atención.

LEER MÁS: La Mesa por la Salud Mental advierte que Entre Ríos duplica la media nacional de suicidios

“El notorio incremento en el número de usuarios atendidos muestra que la demanda de tratamientos en esa zona programática de la ciudad ha sido voluminosa. De los pacientes que han sido recibidos por los psicólogos de La Concepción, un 65% corresponde a tratamientos de niños y adolescentes, y un 35% a adultos. Si se tomara solo la población infanto juvenil, un 60% de quienes han concurrido al CAPS son niños menores de 12 años”, detalló el Dr. Germán Bercovich, de la Dirección de Salud Mental del municipio uruguayense.

Las derivaciones han provenido mayormente desde las mismas familias de manera espontánea, escuelas del área y Juzgados que solicitan acompañamiento por diversos conflictos en los grupos de apoyo de los menores en cuestión.

La preponderancia de los pacientes niños en la atención de este Centro de Salud da cuenta de la creciente conciencia social en la importancia de los abordajes tempranos en salud mental.

