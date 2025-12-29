Temporal: 14 familias fueron asistidas en Feliciano

El temporal en Feliciano, en el norte entrerriano, provocó anegamientos de calles e inundación interna de domicilios. A raíz de esta situación, catorce familias fueron asistidas por la Municipalidad. En tres semanas, sobre la localidad cayeron 400 milímetros de agua lo que ha provocado la saturación del suelo.

Desde el municipio se informó que este domingo cayeron 55 mm o "desde las 10:30 hs hasta las 14:30 hs aproximadamente, dejando como resultado 400 mm de agua caída desde el pasado 8 de diciembre".

Saturación del suelo

"El fenómeno climático que se registra hasta el momento, ha generado una saturación de nuestro suelo, que hoy solo posee una capacidad muy limitada para absorber agua, produciendo anegamientos en muchas calles, aun con poca lluvia caída", se indicó.

En ese sentido, la municipalidad informó que asistió a más de 14 familias por inundación interna por desagües pluviales o cloacales, e intervino ante anegamientos de diferentes calles.

"Cuando llueve mucho, los poros del suelo se llenan, ya no pueden retener más líquido, cuestión que perjudica los trabajos de mantenimiento con lluvias que tenemos cada 4 o 5 días. De todas maneras, se proyecta continuar mañana (por este lunes) con la limpieza de cunetas y conexión con válvulas antirretorno en los lugares de niveles bajos, aprovechando cada minuto que el clima nos permita. Seguiremos trabajando fuertemente en estos problemas y recordamos que para comunicarse con nosotros se encuentra disponible el número de atención al vecino: 3458 658009", se concluyó desde el municipio.