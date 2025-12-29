Uno Entre Rios | La Provincia | Copnaf

Copnaf: ya son 22 las Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia

29 de diciembre 2025 · 11:53hs
En los dos últimos años, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) amplió su red territorial mediante la creación de 22 nuevas Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAFs) en articulación con municipios y comunas. Esta expansión permite acercar las políticas de protección a las comunidades, intervenir de manera más temprana y mejorar el acceso a los dispositivos estatales.

"La ampliación de las ANAF nos permite trabajar con mayor cercanía, conocer mejor las realidades locales y acompañar a las familias desde el territorio. Eso se traduce en respuestas más rápidas facilitando el trabajo conjunto con gobiernos locales y otros actores comunitarios", señaló la presidenta del organismo, Clarisa Sack.

Este crecimiento territorial estuvo acompañado por un incremento sostenido de la inversión provincial, que permitió mejorar las condiciones de trabajo de los equipos y ampliar la cobertura de las intervenciones. En los últimos dos años de gestión, la inversión destinada a estas áreas aumentó un 786 por ciento.

La ampliación de la red de ANAFs forma parte de una estrategia orientada a llegar antes, intervenir con mayor cercanía y garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes estén protegidos en cada punto de la provincia.

Copnaf Gobierno de Entre Ríos Niñez
