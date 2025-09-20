River, de visitante, perdió 2 a 0 ante Atlético Tucumán

Clever Ferreira y el Loco Díaz fueron los goleadores en la noche tucumana. El Decano fue más eficaz que los suplentes de River en el Monumental José Fierro.

En medio de la serie de la Copa Libertadores con Palmeiras, que comenzó con un traspié como local, River perdió 2 a 0 de visitante ante Atlético Tucumán con un equipo totalmente alternativo. El juego fue válido por la fecha 9 del Torneo Clausura. El entrerriano Milton Casco fue el capitán del Millonario.

El partido en el José Fierro comenzó a pura adrenalina. Apenas sonó el silbato de Facundo Tello, Atlético Tucumán salió decidido a marcar presencia y en la primera acción el Loco Díaz cayó en el área reclamando una infracción que no existió. De inmediato, River respondió de contragolpe: Facundo Colidio encaró con peligro, pero fue derribado cerca de la medialuna y la jugada terminó diluyéndose.

La intensidad no bajó. A los 4 minutos, el Decano tuvo la primera chance clara: el ex Boca Adrián Sánchez desbordó por la derecha y sacó un remate cruzado al segundo palo, que encontró la firme respuesta de Jeremías Ledesma, bien plantado bajo los tres palos. Segundos más tarde, el estadio explotó con lo que parecía ser la apertura del marcador. Tras una pelota aérea en el área de River, el Loco Díaz conectó de zurda y venció al arquero, pero la celebración quedó en nada: el VAR intervino y determinó posición adelantada en la jugada, lo que llevó a Tello a anular el gol y dejar el marcador en blanco.

River ante Atlético Tucumán

Atlético Tucuman 1 Atlético Tucumán sorprende a River y lo derrota en el José Fierro

Atlético Tucumán encontró su premio a la insistencia. A los 12 minutos, el Loco Díaz desbordó y envió un centro envenenado que sorprendió a Jeremías Ledesma: el arquero dudó en la salida, la pelota se le escapó de las manos y se fue al córner. En esa misma jugada, el Decano abrió el marcador. Desde la esquina, Clever Ferreira se elevó más alto que todos y, con un certero cabezazo, puso el 1-0 para los locales. Ledesma intentó salir, quedó corto y no llegó. El cabezazo fue dirigido a un arco completamente vacío.

El tanto hizo explotar al Monumental José Fierro, que venía empujando desde el arranque. River acusó el golpe y en la jugada siguiente volvió a sufrir. Mateo Bajamich probó con un derechazo potente que buscaba ángulo, pero Ledesma, decidido a redimirse tras su error anterior, voló para desviar al córner y evitar el segundo grito tucumano.

River intentó reaccionar rápido tras el golpe. A los 19 minutos, Juanfer Quintero filtró un pase profundo que desarmó a la defensa tucumana. Galoppo llegó al fondo y sacó un centro atrás preciso para que apareciera Galarza Fonda, pero el paraguayo no pudo aprovechar el “penal en movimiento” y la tiró afuera. Fue la primera gran ocasión clara del Millonario en el partido, una chance que podría haber significado el empate y que dejó un sabor amargo en los dirigidos por Gallardo.

river 1 Atlético Tucumán sorprende a River y lo derrota en el José Fierro.

Así, con un partido intenso pero con escasas concreciones, el primer tiempo terminó con la ventaja mínima para Atlético Tucumán, dejando todo abierto para la segunda mitad.

Segundo tiempo

El segundo tiempo arrancó con el mismo guion que cerró el primero: River dominaba la pelota, pero sin generar peligro claro, mientras que Atlético Tucumán esperaba agazapado, buscando aprovechar los espacios en contragolpes. Apenas a los 5 minutos, el Decano estuvo cerca de sorprender: Bajamich corrió solo tras un rebote de un tiro libre de Juanfer Quintero, pero su intento fue bloqueado justo en el momento clave.

La intensidad de River no se tradujo en claridad ofensiva. A los 12 minutos, el Loco Díaz tuvo una clara, pero se demoró demasiado y su remate terminó en las manos de Jeremías Ledesma. Tres minutos después, Damián Martínez probó desde media distancia y nuevamente el arquero millonario respondió con un gran vuelo, despejando al córner.

River buscaba variantes, pero sus intentos eran aislados. A los 16 minutos, Colidio probó desde lejos, sin peligro. A los 17, Marcelo Gallardo decidió mover el banco e ingresaron Thiago Acosta, Juan Portillo y Santiago Lencina, mientras que salieron Quintero, De La Cuesta y Galoppo. El local, en tanto, también realizó cambios; a los 18 minutos entró Kevin López por Lautaro Godoy.

La primera gran acción de peligro para Atlético Tucumán llegó a los 22 minutos, cuando Boselli bajó a Laméndola dentro del área: penal para el Decano, sin discusión. Minutos después, Clever Ferreira volvió a poner a River en alerta, y a los 23 minutos, Leandro Díaz transformó la pena máxima en el 2-0, complicando severamente las aspiraciones del Millonario.