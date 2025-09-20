Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, marcó en dos oportunidades en el triunfo 5-1 sobre Al-Riyadh, quedando a tan solo 45 tantos de las cuatros cifras.

Cristiano Ronaldo marcó por duplicado en la goleada de Al-Nassr sobre Al-Riyadh en el marco de la tercera fecha de la Saudi Pro League 2025/26, tantos que le permiten acercarse a los mil goles y alejarse nuevamente de Lionel Messi, luego de que este convierta ante Seattle Sounders.

El equipo del cinco veces ganador del Balón de Oro hizo valer su jerarquía y su gran estrella fue el encargado de trnaformarse el triunfo parcial en goleada, con una gran definición para conseguir el 3-0 transitorio y el gol 944 de su ilustre carrera .

En el segundo tiempo estiró la diferencia y dio un paso más a las cuatro cifras al convertir el 5-1, el cual se volvió el tanto número 945; a tan solo 55 gritos de distancia de llegar a los 100 goles.

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles

Estos dos nuevos gritos le permiten tomar distancia de Lionel Messi, que con su oportuna aparición en el área chica días atrás convirtió frente a Seattle Sounders. La Pulga tiene 880 gritos oficial en su carrera profesional, por lo que la diferencia es de 65 tantos entre uno y otro.

Pese a la diferencia en favor del portugués, Messi días atrás, a sus 38 años y 84 días, se convirtió en el jugador que más rápido llegó a esa cantidad de celebraciones. Superando la marca del lusitano, que recién alcanzó esa cifra en 1214 partidos, con 39 años y 54 días.