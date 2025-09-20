Uno Entre Rios | Ovación | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, marcó en dos oportunidades en el triunfo 5-1 sobre Al-Riyadh, quedando a tan solo 45 tantos de las cuatros cifras.

20 de septiembre 2025 · 20:39hs
Cristiano Ronaldo marcó por duplicado en la goleada de Al-Nassr sobre Al-Riyadh en el marco de la tercera fecha de la Saudi Pro League 2025/26, tantos que le permiten acercarse a los mil goles y alejarse nuevamente de Lionel Messi, luego de que este convierta ante Seattle Sounders.

El equipo del cinco veces ganador del Balón de Oro hizo valer su jerarquía y su gran estrella fue el encargado de trnaformarse el triunfo parcial en goleada, con una gran definición para conseguir el 3-0 transitorio y el gol 944 de su ilustre carrera.

En el segundo tiempo estiró la diferencia y dio un paso más a las cuatro cifras al convertir el 5-1, el cual se volvió el tanto número 945; a tan solo 55 gritos de distancia de llegar a los 100 goles.

Estos dos nuevos gritos le permiten tomar distancia de Lionel Messi, que con su oportuna aparición en el área chica días atrás convirtió frente a Seattle Sounders. La Pulga tiene 880 gritos oficial en su carrera profesional, por lo que la diferencia es de 65 tantos entre uno y otro.

LEER MÁS: Patronato igualó sin goles ante San Miguel y se aferra el Reducido

Pese a la diferencia en favor del portugués, Messi días atrás, a sus 38 años y 84 días, se convirtió en el jugador que más rápido llegó a esa cantidad de celebraciones. Superando la marca del lusitano, que recién alcanzó esa cifra en 1214 partidos, con 39 años y 54 días.

