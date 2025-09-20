Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

El Tatengue y la Lepra mendocina igualaron 2 a 2 en un partidazo por las novena fecha. Además, Sarmiento derrotó a Barracas Central.

Unión e Independiente Rivadavia igualaron 2 a 2 en el 15 de Abril por la novena jornada del Torneo Clausura 2025. La visita comenzó arriba en el marcador gracias al gol de Mauro Pittón en contra y sobre el final del primer tiempo lo empató de penal Cristian Tarragona.

Iván Villalba , también contra su propio arco, le dio la ventaja al local, pero promediando la segunda etapa Alex Arce le puso cifras definitivas al marcador. Con este resultado y la derrota de Barracas ante Sarmiento, los dirigidos por Leonardo Madelón quedaron primeros en soledad de la Zona A con 16 puntos, mientras que los comandados por Alfredo Berti están 13° con 8 unidades.

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

Unión y la Lepra igualaron en un partidazo

Unión Independiente rivadavia 1 Unión e Independiente Rivadavia de Mendoza igualaron 2 a 2 en Santa Fe.

Sarmiento venció a Barracas Central y lo dejó sin punta

Sarmiento venció a Barracas Central por 1-0, con gol de Carlos Villalba, en el partido interzonal correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo que dirige Facundo Sava sacó 10 de los 15 puntos disputados desde su llegada y se acomodó en zona de clasificación, mientras que los de Rubén Insua dejaron escapar la chance de ser líderes de la Zona A, que ahora le pertenece a Unión.

Suspendido por diluvio

El encuentro entre Tigre y Aldosivi, correspondiente a la fecha 9 del torneo Clausura de la Liga Profesional, fue suspendido debido al intenso temporal que cayó en Victoria e hizo imposible el normal desarrollo del juego. A los 28 minutos del segundo tiempo, con el partido 2-0 en favor de Tigre, el árbitro Brian Ferreyra se juntó con los capitanes de los equipos en la mitad de la cancha y resolvieron que no estaban dadas las condiciones para continuar.

La lluvia cayó durante todo el encuentro con gran intensidad, pero cuando promediaba el complemento las condiciones empeoraron y la primera señal antes de la suspensión definitiva su un corte de luz.

A los 26 minutos del segundo tiempo, mientras Ferreyra esperaba reanudar el partido tras un gol anulado a Aldosivi por una mano previa, el estadio se quedó sin suministro eléctrico.

Si bien la luz regresó rápidamente, lo que no paró fue la lluvia y los charcos comenzaron a aparecer en un terreno que hasta el momento había aguantado de muy buena manera.

Ferreyra volvió a la cancha, hizo correr la pelota y junto a los capitanes Joaquín Laso y Jorge Carranza tomaron la decisión de el partido debía suspenderse. Ahora, habrá que esperar a cuándo la Liga Profesional decide completar lo que faltaba.

Hasta el momento de la suspensión del encuentro en Victoria, Tigre derrotaba a Aldosivi por 2-0 y le daba otro golpe pensando en la permanencia en la Liga Profesional.

Ignacio Russo abrió el marcador y David Romero marcó el segundo, a los 11 y 37 minutos del primer tiempo. El Tiburón, de mantenerse esta derrota, permanecerá en la última posición de la tabla anual y de los promedios junto a San Martín de San Juan.