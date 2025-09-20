Unión e Independiente Rivadavia igualaron 2 a 2 en el 15 de Abril por la novena jornada del Torneo Clausura 2025. La visita comenzó arriba en el marcador gracias al gol de Mauro Pittón en contra y sobre el final del primer tiempo lo empató de penal Cristian Tarragona.
Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A
El Tatengue y la Lepra mendocina igualaron 2 a 2 en un partidazo por las novena fecha. Además, Sarmiento derrotó a Barracas Central.
Iván Villalba, también contra su propio arco, le dio la ventaja al local, pero promediando la segunda etapa Alex Arce le puso cifras definitivas al marcador. Con este resultado y la derrota de Barracas ante Sarmiento, los dirigidos por Leonardo Madelón quedaron primeros en soledad de la Zona A con 16 puntos, mientras que los comandados por Alfredo Berti están 13° con 8 unidades.
Unión y la Lepra igualaron en un partidazo
Sarmiento venció a Barracas Central y lo dejó sin punta
Sarmiento venció a Barracas Central por 1-0, con gol de Carlos Villalba, en el partido interzonal correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo que dirige Facundo Sava sacó 10 de los 15 puntos disputados desde su llegada y se acomodó en zona de clasificación, mientras que los de Rubén Insua dejaron escapar la chance de ser líderes de la Zona A, que ahora le pertenece a Unión.
Suspendido por diluvio
El encuentro entre Tigre y Aldosivi, correspondiente a la fecha 9 del torneo Clausura de la Liga Profesional, fue suspendido debido al intenso temporal que cayó en Victoria e hizo imposible el normal desarrollo del juego. A los 28 minutos del segundo tiempo, con el partido 2-0 en favor de Tigre, el árbitro Brian Ferreyra se juntó con los capitanes de los equipos en la mitad de la cancha y resolvieron que no estaban dadas las condiciones para continuar.
La lluvia cayó durante todo el encuentro con gran intensidad, pero cuando promediaba el complemento las condiciones empeoraron y la primera señal antes de la suspensión definitiva su un corte de luz.
A los 26 minutos del segundo tiempo, mientras Ferreyra esperaba reanudar el partido tras un gol anulado a Aldosivi por una mano previa, el estadio se quedó sin suministro eléctrico.
Si bien la luz regresó rápidamente, lo que no paró fue la lluvia y los charcos comenzaron a aparecer en un terreno que hasta el momento había aguantado de muy buena manera.
Ferreyra volvió a la cancha, hizo correr la pelota y junto a los capitanes Joaquín Laso y Jorge Carranza tomaron la decisión de el partido debía suspenderse. Ahora, habrá que esperar a cuándo la Liga Profesional decide completar lo que faltaba.
Hasta el momento de la suspensión del encuentro en Victoria, Tigre derrotaba a Aldosivi por 2-0 y le daba otro golpe pensando en la permanencia en la Liga Profesional.
Ignacio Russo abrió el marcador y David Romero marcó el segundo, a los 11 y 37 minutos del primer tiempo. El Tiburón, de mantenerse esta derrota, permanecerá en la última posición de la tabla anual y de los promedios junto a San Martín de San Juan.