River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Por los octavos de final de la Copa Libertadores, River Plate igualó 0 a 0 ante Libertad en Paraguay. Franco Armani fue clave en los primeros 45 minutos.

14 de agosto 2025 · 21:30hs
River Plate y Libertad de Paraguay igualaron sin goles en Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Franco Armani fue figura con dos atajadas claves y el Millonario tuvo las chances más claras. La revancha será el jueves 21, desde las 21.30, en el Más Monumental.

En el arranque en Asunción, River Plate fue el primero en generar peligro: a los 2 minutos, Gonzalo Montiel ganó en el área rival y conectó un cabezazo cruzado tras un córner desde la derecha, aunque la pelota se perdió por encima del travesaño. Sin un claro dominador, el trámite se volvió parejo y disputado en la mitad de la cancha, con ambos equipos repartiendo la posesión y sin profundidad en las áreas.

La jugada más clara para el local llegó a los 13 minutos, cuando un envío alto en forma de centro se cerró peligrosamente hacia el arco de Franco Armani, que reaccionó a tiempo para desviar al córner y evitar la caída de su valla. River se tornó impreciso a la hora de intentar salir jugando desde el fondo. Hubo equivocaciones de Kevin Castaño y Boselli en más de una ocasión. No hace pie el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, pero tampoco sufre en suelo paraguayo.

El desarrollo siguió intenso y con aproximaciones claras de ambos lados. Libertad volvió a inquietar a los 23 minutos, cuando Melgarejo cazó una pelota suelta en el área y probó con una volea que se fue desviada. La respuesta de River llegó a los 28, con Facundo Colidio intentando un disparo colocado al palo izquierdo de Martín Silva, que se perdió por poco.

El protagonismo, sin embargo, fue de Franco Armani: primero, a los 27 minutos, controló con seguridad un cabezazo cruzado sin dar rebote, y más tarde, a los 32, voló sobre su izquierda para desviar un remate de Hugo Fernández que llevaba destino de red, en una tapada que sostuvo el cero en su arco. Fue un mano a mano dentro del área.

En el cierre de la etapa, el trámite mantuvo la paridad, pero con insinuaciones peligrosas. A los 43 minutos, Galarza Fonda se animó desde la derecha hacia el centro y probó con un zurdazo que Martín Silva controló sin problemas. River intentó encontrar espacios para golpear antes del descanso, pero la defensa de Libertad se mostró firme. El pitazo final del primer tiempo llegó con el marcador en blanco: 0-0 en Asunción. El Millonario tuvo algunas ocasiones para abrir el tanteador, aunque la figura indiscutida fue Franco Armani, quien con atajadas decisivas sostuvo la igualdad y transmitió seguridad bajo los tres palos.

Segundo tiempo

El complemento comenzó con movimiento fuerte en el banco de River Plate. Marcelo Gallardo dispuso tres cambios de peso: Sebastián Driussi reapareció tras su lesión en el Mundial de Clubes y compartió ingreso con Nacho Fernández y Juanfer Quintero, reemplazando a Miguel Borja, Kevin Castaño y Santiago Lencina.

El Millonario buscó golpear rápido y, a los 46 minutos, estuvo cerca con una doble acción aérea: Sebastián Boselli bajó un centro desde la izquierda de Gonzalo Montiel y, en el segundo palo, Nacho Fernández conectó un cabezazo alto. Libertad respondió con orden, pero River siguió insistiendo.

Colidio protagonizó dos jugadas claras: a los 53 minutos, no pudo definir cómodo dentro del área chica por el acoso de un defensor y el balón terminó en manos de Silva; cinco minutos más tarde, el arquero local le tapó un remate que llevaba destino de red. Quintero también probó con un disparo lejano que se fue alto a los 63 minutos.

La presión visitante continuó, y a los 72 minutos Nacho Fernández buscó desde fuera del área, pero nuevamente Silva respondió seguro, conteniendo sin dar rebote.

En la recta final, River dominó la pelota pero le costó generar claridad. A los 82 minutos, monopolizó la posesión sin concretar en los últimos metros. Sin embargo, a los 86, casi rompe el cero: Silva desvió un tiro libre de Quintero y, en el rebote, Nacho Fernández remató desviado. El árbitro adicionó seis minutos, pero el marcador no se movió en Asunción.

Los once de River ante Libertad

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Los once de Libertad ante River

Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

