Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

El mediocampista argentino Franco Mastantuono fue presentado este jueves como flamante incorporación de Real Madrid. En el día de su cumpleaños número 18 el ex-jugador de River firmó contrato por seis temporadas.

La exhibición se realizó dos meses después de la confirmación de la adquisición de su ficha. Tras superar los estudios médicos vivió su primer contacto con el mundo merengue, rubricó su vínculo laboral y posó con los trofeos de la Liga de Campeones de confirmó

Acompañado por el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y de su familia, habló por primera vez frente al mundo madridista, que quedó asombrado por el porte y las formas en las que habló “sin papeles y sin titubear”, remarcan y reconocen los medios.

La emoción de Franco Mastantuono

“Hoy se cumple un sueño para mí. Llegó al club más grande del mundo, se me cumple un sueño”, inició su discurso el futbolista argentino, que marcó: “Será un día recordado para mi historia. Le quiero agradecer a mi familia y quiero que puedan disfrutar este momento como lo estoy haciendo”.

En otro pasaje, mencionó: “Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, un sueño que tuve y que hoy comienza”.

Cerca del final, continuando con el asombro y frente a las lágrimas de sus padres, sentenció: “Me hicieron sentir cómodo en el primer día. Va a estar un hincha adentro de la cancha y espero conseguir cosas con este club”.