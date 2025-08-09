River empató sin goles ante Independiente en Avellaneda.

Independiente y River no se sacaron ventajas y uno de los responsables de que eso pasara fue Franco Armani, figura del cotejo jugado en Avellaneda.

En el Libertadores de América–Ricardo Bochini, Independiente y River igualaron 0-0 por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Fue un partido intenso y con múltiples polémicas, en el que Franco Armani se erigió como figura excluyente. Se anularon 3 goles a instancias del VAR.

El resultado dejó a los dirigidos por Marcelo Gallardo como líderes de la Zona A junto a San Lorenzo, ambos con 8 unidades, mientras que los de Julio Vaccari sumaron un punto que dejó sensaciones encontradas.

El desarrollo fue dinámico pero impreciso en el primer tramo. River buscó presionar alto y cortar la salida del local, que respondió con transiciones rápidas por las bandas. La primera ocasión clara llegó recién a los 33 minutos, cuando Matías Abaldo remató al arco para exigir a Armani. Desde ese momento, Independiente empezó a encontrar espacios y obligó al arquero millonario a lucirse en varias intervenciones.

En el cierre de la etapa inicial, Armani volvió a ser protagonista con una doble tapada ante Walter Mazzantti y un cruce que despertó protestas del Rojo por un supuesto penal. Para colmo, River sufrió la salida por lesión de Germán Pezzella, encendiendo alarmas en el banco visitante.

El complemento elevó la temperatura futbolística y también la polémica: en apenas 15 minutos, Nazareno Arasa anuló dos goles a Independiente —uno a Santiago Montiel y otro a Walter Mazzantti— por posiciones adelantadas muy finas. El Millonario también tuvo su grito frustrado cuando Miguel Borja definió con clase, pero partió en offside.

Las modificaciones de ambos entrenadores buscaron romper el cero. Vaccari apostó por Ignacio Pusetto y Pablo Galdames para ganar peso ofensivo, mientras que Gallardo recurrió a Juanfer Quintero y Pity Martínez para sumar creatividad. Sin embargo, la figura de Armani volvió a sostener el arco de River, con una tapada crucial a Santiago Montiel en tiempo de descuento que selló el 0-0 definitivo.

La próxima fecha pondrá a prueba a ambos: Independiente visitará a Vélez en Liniers el sábado, mientras que River recibirá a Godoy Cruz el domingo, en un Monumental que buscará ratificar la punta de la Zona A.

La formación de River vs. Independiente

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Santiago Lencina; Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Independiente vs. River

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Matías Abaldo y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.